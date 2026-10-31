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На Киевщине грузовик столкнулся с легковой машиной, снес остановку и вылетел в кювет: есть пострадавшие. Фото, видео

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
816
На Киевщине грузовик столкнулся с легковой машиной, снес остановку и вылетел в кювет: есть пострадавшие. Фото, видео
Грузовик снес остановку и вылетел в кювет

В Бучанском районе Киевской области в субботу, 31 октября, грузовой автомобиль на скорости протаранил легковушку, "снес" остановку и вылетел в кювет. Предварительно, в результате ДТП есть пострадавшие.

Все обстоятельства аварии установят правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

Что известно

"Вниманию водителей. Киевская область. На автодороге М-07 (Киев – Ковель – Ягодин) возле села Микуличи Бучанского района произошло ДТП с пострадавшими. Движение транспорта в направлении Киева временно затруднено и осуществляется по встречной полосе", – говорится в сообщении.

На Киевщине грузовик столкнулся с легковой машиной, снес остановку и вылетел в кювет: есть пострадавшие. Фото, видео

ДТП произошло возле села Микуличи Киевской области. Источник: Google Maps

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Из собственных источников нам стало известно, что, предварительно, грузовик на скорости столкнулся с легковым автомобилем, а затем "снес" остановку общественного транспорта, после чего автомобиль съехал в кювет.

На Киевщине грузовик столкнулся с легковой машиной, снес остановку и вылетел в кювет: есть пострадавшие. Фото, видео

Грузовик снес остановку и вылетел в кювет. Источник: Патрульная полиция Киевской области

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия ДТП. На месте работают медики и полицейские.

На Киевщине грузовик столкнулся с легковой машиной, снес остановку и вылетел в кювет: есть пострадавшие. Фото, видео

Грузовик снес остановку и вылетел в кювет. Источник: Соцсети

Напомним, в Деснянском районе Киева легковой автомобиль столкнулся с электросамокатом и травмировал 15-летнего подростка. Как выяснилось, водитель автомобиля сел за руль в состоянии опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева автомобиль Volkswagen Atlas на скорости съехал с дороги и протаранил электроопору. В результате ДТП погиб 20-летний пассажир легкового автомобиля, еще двое травмировались.

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