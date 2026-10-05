На Киевщине пьяный водитель на скорости протаранил металлический отбойник: пострадал ребенок Подробности и фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСбор средств для пехотинцев Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 42 тыс. грн ($950)Южная Корея обостряет конфликт с Украиной из-за двух северокорейских военнопленных: что на самом деле стоит за этим скандаломЮжная Корея обостряет конфликт с Украиной из-за двух северокорейских военнопленных: что на самом деле стоит за этим скандаломКаспаров объяснил, что может заставить Кремль прекратить войну против УкраиныКаспаров объяснил, что может заставить Кремль прекратить войну против Украины"Россия уже готовится к появлению баллистики в Украине": Купер объяснил, на что делает ставку Кремль"Россия уже готовится к появлению баллистики в Украине": Купер объяснил, на что делает ставку КремльУтром Киев оказался в пробках: какова ситуация на мостах. Подробности и картыУтром Киев оказался в пробках: какова ситуация на мостах. Подробности и картыНазваны украинские фамилии, которым более тысячи лет: ознакомьтесь со спискомНазваны украинские фамилии, которым более тысячи лет: ознакомьтесь со списком"Нужна большая стратегия": Драпатый представил на рассмотрение СНБО свой "план войны" – медиа"Нужна большая стратегия": Драпатый представил на рассмотрение СНБО свой "план войны" – медиа"Было унизительно": бывший министр США Дрисколл признал, что Украина с меньшим бюджетом смогла разработать более совершенное оружие"Было унизительно": бывший министр США Дрисколл признал, что Украина с меньшим бюджетом смогла разработать более совершенное оружие"Можем повторить": в России решили защищать НПЗ с помощью "технологии" времен Первой мировой войны. Фото и видео"Можем повторить": в России решили защищать НПЗ с помощью "технологии" времен Первой мировой войны. Фото и видеоДвигатель уже не китайский: в ГУР раскрыли данные о "начинке" новой модификации российских реактивных БПЛА "Герань-4"Двигатель уже не китайский: в ГУР раскрыли данные о "начинке" новой модификации российских реактивных БПЛА "Герань-4"

На Киевщине пьяный водитель на скорости протаранил металлический отбойник: пострадал ребенок Подробности и фото

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read2 мин
icon 267
На Киевщине пьяный водитель на скорости протаранил металлический отбойник: пострадал ребенок Подробности и фото
Водитель на скорости протаранил металлический отбойник.

В Броварском районе Киевской области пьяный водитель легковушки на скорости протаранил металлический отбойник. В результате ДТП травмы получила 10-летняя пассажирка автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге "Киев – Чернигов" вблизи села Семиполки Броварского района.

На Киевщине пьяный водитель на скорости протаранил металлический отбойник: пострадал ребенок Подробности и фото

ДТП произошло в селе Семиполки Киевской области. Источник: Google Maps

Полицейские установили, что 40-летний водитель автомобиля ВАЗ на скорости столкнулся с металлическим отбойником. В результате ДТП 10-летняя пассажирка легковушки получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 15,1 т.
Отец четверых детей: в сети рассказали о мужчине, которого Россия убила ударом по Киеву. Фото
icon 15,1 т.
Отец четверых детей: в сети рассказали о мужчине, которого Россия убила ударом по Киеву. Фото
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 8,4 т.
В Киеве водитель, скрывавшийся с места ДТП, напал на патрульных после аварии: им пришлось применить оружие. Видео с бодикамер
icon 8,4 т.
В Киеве водитель, скрывавшийся с места ДТП, напал на патрульных после аварии: им пришлось применить оружие. Видео с бодикамер
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 4,3 т.
В Киеве обломки российского дрона упали на территорию школы и припаркованный автомобиль. Фото и видео
icon 4,3 т.
В Киеве обломки российского дрона упали на территорию школы и припаркованный автомобиль. Фото и видео
На Киевщине пьяный водитель на скорости протаранил металлический отбойник: пострадал ребенок Подробности и фото

Водитель на скорости протаранил металлический отбойник. Источник: Полиция Киевской области

На Киевщине пьяный водитель на скорости протаранил металлический отбойник: пострадал ребенок Подробности и фото

Водитель на скорости протаранил металлический отбойник. Источник: Полиция Киевской области

Как оказалось, водитель сел за руль в нетрезвом состоянии – его задержали и сообщили ему о подозрении в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого есть пострадавшие (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трёх до пяти лет.

На Киевщине пьяный водитель на скорости протаранил металлический отбойник: пострадал ребенок Подробности и фото

Водитель сел за руль в нетрезвом состоянии. Источник: Полиция Киевской области

Напомним, в Бучанском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров одной из машин, в том числе несовершеннолетняя.

В Броварах Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения автомобилей пострадали три человека, среди которых есть ребенок.

Похожие темы
ДТП в УкраинеНовости Киева и Киевской областиДТПполиция
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться