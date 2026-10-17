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В Киевской области прокурор сбил пешехода и скрылся с места происшествия: 36-летний пострадавший скончался. Фото

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
icon 2,2 т.
В Киевской области прокурор сбил пешехода и скрылся с места происшествия: 36-летний пострадавший скончался. Фото
В Киевской области прокурор сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Вечером 15 октября 2026 года вблизи поселка Ставище в Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Renault совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

Жертвой ДТП стал 36-летний местный житель. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Подробности аварии

Утром 16 октября у автодороги М-05 возле остановки общественного транспорта обнаружили тело погибшего. В тот же день, 16 октября, правоохранительным органам стало известно о причастности к аварии высокопоставленного сотрудника прокуратуры.

В ведомстве утверждают, что прокурор самостоятельно обратился в правоохранительные органы и признал свою причастность к совершению ДТП. Он указал местонахождение автомобиля Renault, на котором был совершен смертельный наезд.

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На момент совершения аварии прокурор находился в отпуске по уходу за ребенком и служебные обязанности не выполнял. Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Дальнейшие процессуальные шаги

В настоящее время расследование находится на активной стадии. Правоохранительные органы готовят следующие процессуальные решения:

Готовится официальное уведомление по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. Прокурору может грозить всего до 8 лет тюрьмы.

В Киевской области прокурор сбил пешехода и скрылся с места происшествия: 36-летний пострадавший скончался. Фото

Прокурор сбежал с места ДТП. Источник: Прокуратура Украины

В Киевской области прокурор сбил пешехода и скрылся с места происшествия: 36-летний пострадавший скончался. Фото

Мужчина погиб на месте аварии. Источник: Прокуратура Украины

Напомним, в Ровенской области автомобиль Opel сбил 8-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Ребенок получил тяжелые травмы и через несколько дней скончался в больнице.

Как писал OBOZ.UA, в Черкасской области в результате столкновения легкового автомобиля с автокраном погибли два человека. Авария произошла на трассе Киев – Одесса вблизи села Тихий Хутор Уманского района. Водителю автокрана сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек.

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