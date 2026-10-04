В Киевской области после ночной атаки РФ повреждены частные дома, церковь и школа: подробности

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 69 тыс. грн ($1 550)Украина впервые за два года вернула танки на фронт: в The Telegraph рассказали, что это помогло изменитьУкраина впервые за два года вернула танки на фронт: в The Telegraph рассказали, что это помогло изменитьРоссия атаковала Украину 135 средствами поражения: защитники сбили 123 дрона и 2 "Бандероли": последствия в областяхРоссия атаковала Украину 135 средствами поражения: защитники сбили 123 дрона и 2 "Бандероли": последствия в областяхЕсть риск неконтролируемой эскалации. Неужели самолеты НАТО могут воевать в Украине? Интервью с ШарпомЕсть риск неконтролируемой эскалации. Неужели самолеты НАТО могут воевать в Украине? Интервью с ШарпомМедведев выдвинул Украине три ультиматума для прекращения войныМедведев выдвинул Украине три ультиматума для прекращения войныИллюстрация - аренда жильяСвободного жилья почти нет: где в Украине квартиры раскупают за считанные часы, даже за баснословные деньгиВладимир ПутинПутин осознал ошибку вторжения в Украину, но не готов её признать и мечтает о победе, — бывший премьер РФ КасьяновУкраинцы в Польше. ИллюстрацияЧисло украинцев в этой стране ЕС сокращается: где зафиксировано наибольшее сокращение числа беженцевМосква оправдывает вторжение в воздушное пространство НАТО: в ISW проанализировали атаку дронов РФ на МолдовуМосква оправдывает вторжение в воздушное пространство НАТО: в ISW проанализировали атаку дронов РФ на МолдовуОккупанты нанесли удар по центру Днепра: загорелось здание "Укртелекома". ФотоОккупанты нанесли удар по центру Днепра: загорелось здание "Укртелекома". Фото

В Киевской области после ночной атаки РФ повреждены частные дома, церковь и школа: подробности

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read1 мин
icon 3,1 т.
В Киевской области после ночной атаки РФ повреждены частные дома, церковь и школа: подробности
Враг вновь атаковал столичный регион. Архивное фото. Источник: ДСНС Київщини

Ночью на 4 октября российские войска вновь атаковали Киевскую область. Последствия вражеских ударов зафиксированы в Бориспольском районе.

Повреждения от российских обстрелов получили шесть частных домов, церковь, школа и медицинское учреждение. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Что известно о последствиях ночных ударов врага по Киевской области

Этой ночью от вражеского террора пострадала Бориспольщина. В районе зафиксированы разрушения.

В результате ударов вражеских БПЛА, по данным ОВА, повреждены шесть частных домов, автомобиль, церковь, здание начальной школы, кафе и медицинское учреждение.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 3,5 т.
Россия нанесла удар по Северному мосту в Киеве: есть пострадавшие. Фото и видео
icon 3,5 т.
Россия нанесла удар по Северному мосту в Киеве: есть пострадавшие. Фото и видео
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 1,7 т.
Часть Киева осталась без горячей воды после новой атаки: что известно
icon 1,7 т.
Часть Киева осталась без горячей воды после новой атаки: что известно
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 2,2 т.
Флеш: в Киеве есть ретрансляторы, обеспечивающие управление "Шахедами"
icon 2,2 т.
Флеш: в Киеве есть ретрансляторы, обеспечивающие управление "Шахедами"

"В зданиях выбиты окна и повреждены двери. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Россия атаковала склады в Гостомеле. Пострадали люди, среди них – ребенок.

Кроме того, войска РФ нанесли удар по Северному мосту в Киеве.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыУкраинаБорисполь
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться