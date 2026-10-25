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В Киевской области после атаки РФ повреждены жилые дома и 5 автомобилей, ранена женщина

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
27
В Киевской области после атаки РФ повреждены жилые дома и 5 автомобилей, ранена женщина
Иллюстративное фото

Российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате атаки повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Также пострадала женщина, ее госпитализировали. Об этом сообщает глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

Женщина ранена в Обуховском районе

В Обуховском районе Киевской области в результате атаки вражеских дронов пострадала женщина. Она получила осколочные ранения правой кисти и живота.

Пострадавшую госпитализировали, сейчас она проходит обследование. Ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В Вышгородском районе возник пожар

В Вышгородском районе в результате падения обломков вражеского беспилотника возник пожар на территории частного домовладения. Возгорание ликвидировали.

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Всего в результате атаки повреждены два частных жилых дома, две хозяйственные постройки, летняя кухня, забор и пять легковых автомобилей.

В Киевской области после атаки РФ повреждены жилые дома и 5 автомобилей, ранена женщина

Публикация. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, за минувшую неделю Россия выпустила по Украине более 1,5 тыс. КАБ, почти полсотни ракет и более 2 тысяч ударных дронов. Ежедневно в результате российского террора украинцы погибают и получают ранения. Враг целится преимущественно по жилым домам, а также по гражданской, в том числе критической, инфраструктуре; в ночь на 25 октября россияне били по ТЭС, подстанциям и угольным шахтам. 

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