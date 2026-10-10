На Киевщине подросток-водитель легковушки на скорости въехал в мотоциклиста: есть пострадавший. Подробности и фото
В Обуховском районе Киевской области 16-летний водитель легкового автомобиля на встречной полосе протаранил мотоциклиста. В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства получил травмы и был госпитализирован в больницу.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.
Что известно
По словам правоохранителей, ДТП с пострадавшими произошло на днях в селе Ставы Кагарлыкской территориальной общины.
Полицейские предварительно установили, что 16-летний парень, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом "Форте".
"В результате ДТП 19-летний водитель двухколесного транспорта с телесными повреждениями госпитализирован", — добавили в пресс-службе.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего за собой телесные повреждения средней тяжести у потерпевшего (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.
Напомним, в Бучанском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров одной из машин, в том числе несовершеннолетняя.
Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения машин были травмированы три человека, среди которых есть ребенок.
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