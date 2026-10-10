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На Киевщине подросток-водитель легковушки на скорости въехал в мотоциклиста: есть пострадавший. Подробности и фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 135
На Киевщине подросток-водитель легковушки на скорости въехал в мотоциклиста: есть пострадавший. Подробности и фото
Все обстоятельства аварии выяснят следователи

В Обуховском районе Киевской области 16-летний водитель легкового автомобиля на встречной полосе протаранил мотоциклиста. В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП с пострадавшими произошло на днях в селе Ставы Кагарлыкской территориальной общины.

На Киевщине подросток-водитель легковушки на скорости въехал в мотоциклиста: есть пострадавший. Подробности и фото

ДТП произошло в селе Ставы Киевской области. Источник: Google Maps

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Полицейские предварительно установили, что 16-летний парень, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом "Форте".

"В результате ДТП 19-летний водитель двухколесного транспорта с телесными повреждениями госпитализирован", — добавили в пресс-службе.

На Киевщине подросток-водитель легковушки на скорости въехал в мотоциклиста: есть пострадавший. Подробности и фото

16-летний водитель легковушки на встречной полосе протаранил мотоциклиста. Источник: Полиция Киевской области

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего за собой телесные повреждения средней тяжести у потерпевшего (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения травмы получили двое пассажиров одной из машин, в том числе несовершеннолетняя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения машин были травмированы три человека, среди которых есть ребенок.

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