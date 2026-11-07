В Киевской области был нанесен удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центром Украины – Зеленский

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Если Иран создал тысячи ракет, cможет и Украина: Шарп назвал лучший способ противодействия баллистикеЕсли Иран создал тысячи ракет, cможет и Украина: Шарп назвал лучший способ противодействия баллистикеПод ударом – Саратовский НПЗ и не только: атакован ряд регионов РФ, вспыхнули пожары. Фото и видеоПод ударом – Саратовский НПЗ и не только: атакован ряд регионов РФ, вспыхнули пожары. Фото и видеоНовое предложение Трампа по Украине может соблазнить Путина активизировать войну – CNNНовое предложение Трампа по Украине может соблазнить Путина активизировать войну – CNNЗенитчик ВСУОсновной удар пришелся на Киевщину: Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и дронами, силы ПВО уничтожили более 150 целейИллюстрация – линии электропередачиВ Украине из-за обстрелов ухудшилась ситуация в энергетике: как долго не будет светаСилы обороны сократили численность армии Путина еще на 2 280 оккупантов: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность армии Путина еще на 2 280 оккупантов: данные ГенштабаГУР установило россиян, причастных к авиаудару по школе в Комышувахе, где погибли десятки людейГУР установило россиян, причастных к авиаудару по школе в Комышувахе, где погибли десятки людейЗвезде "МастерШеф", которая имеет офицерское звание, объявили о подозрении после махинаций с лечением: она впервые отреагировалаЗвезде "МастерШеф", которая имеет офицерское звание, объявили о подозрении после махинаций с лечением: она впервые отреагировалаДети говорят по-русски в школе или детском саду: как зафиксировать нарушение и куда жаловатьсяДети говорят по-русски в школе или детском саду: как зафиксировать нарушение и куда жаловатьсяАрмия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событийАрмия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событий
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Киевской области был нанесен удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центром Украины – Зеленский

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
210
В Киевской области был нанесен удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центром Украины – Зеленский
Последствия российского удара

Во время ночной массированной атаки Россия повредила в Киевской области подстанции, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС со столицей и центральными областями. Всего враг выпустил по Украине 172 дрона и 36 баллистических ракет.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Владимир Зеленский. Он добавил, что основной целью удара стала энергетическая инфраструктура.

РФ "готовится" к переговорам

"К трехсторонним переговорам Россия готовится, запуская баллистику по украинской критической инфраструктуре. Где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются ремонтные и спасательные работы в пострадавших регионах. Атака была комбинированной, всего россияне применили 172 дрона и 36 баллистических ракет, и все ракеты – по Киеву и области. Главная цель удара – снова энергетика", – отметил глава государства.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
186
У дома воронка, заполненная кипятком: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео с места событий
186
У дома воронка, заполненная кипятком: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео с места событий
София ЗакревскаяСофия Закревская
53,9 т.
Враг нанес удар по Киеву и области: есть погибший, среди пострадавших – ребенок, перекрыт Северный мост. Фото и видео
53,9 т.
Враг нанес удар по Киеву и области: есть погибший, среди пострадавших – ребенок, перекрыт Северный мост. Фото и видео
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
3,7 т.
В Киеве пьяный водитель устроил стрельбу из-за отказа девушки поехать с ним. Подробности и фото
3,7 т.
В Киеве пьяный водитель устроил стрельбу из-за отказа девушки поехать с ним. Подробности и фото
В Киевской области был нанесен удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центром Украины – Зеленский

Последствия российской атаки

В Киевской области был нанесен удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центром Украины – Зеленский

Последствия российской атаки

Сейчас в столице остается сложная ситуация с электричеством, водой и теплом. Также в результате действий врага повреждены жилые дома, Северный мост, частично разрушен детский сад.

"В Киевской области был удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины", – добавил президент.

В Киевской области был нанесен удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центром Украины – Зеленский

Последствия российской атаки

В Киевской области был нанесен удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центром Украины – Зеленский

Последствия российской атаки

Повреждения энергетических подстанций также зафиксировали в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях. Всего, кроме столицы, под российскими ударами оказались еще 12 регионов. В результате атак ранения получили девять человек, в том числе ребенок.

В Киевской области был нанесен удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центром Украины – Зеленский

Последствия российской атаки

В Киевской области был нанесен удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центром Украины – Зеленский

Последствия российской атаки

В Киевской области был нанесен удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центром Украины – Зеленский

Последствия российской атаки

Украина нуждается в помощи Вашингтона

По словам Зеленского, Украина продолжает противодействовать российскому террору и восстанавливать поврежденную инфраструктуру, чтобы обеспечить прохождение зимы. Однако, подчеркнул он, на фоне усиления российских атак важно не оставлять страну без международной поддержки. Украина рассчитывает на более активную помощь со стороны США и большее внимание к ситуации со стороны американского Конгресса.

"Важно, чтобы поддержка Украины оставалась среди приоритетов американской политики. Рассчитываем на единство обеих партий в вопросах безопасности, поддержки Украины, осуждения российской агрессии и усиления санкционного давления на Путина. Решительность и последовательность Америки в поддержке Украины имеют большое значение для приближения мира", – подытожил президент.

В Киевской области был нанесен удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центром Украины – Зеленский

Последствия российской атаки

В Киевской области был нанесен удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центром Украины – Зеленский

Последствия российской атаки

Напомним, вечером 6 ноября российские войска ударили по Киеву баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов. Также, по данным властей, Киевская область тоже подверглась атаке. В ночь на 7 ноября в регионе снова было громко.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 ноября российские войска атаковали Винницкую область. Под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры региона. Пострадала женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыУкраинаРоссияСШАКиевЭнергетикаракетыБПЛАпрезидентВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!