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Почти месяц боролась за жизнь: в больнице Киева умерла женщина, раненная во время атаки РФ

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
768
Почти месяц боролась за жизнь: в больнице Киева умерла женщина, раненная во время атаки РФ
Последствия террористической атаки на столицу 10 октября

В четвер, 5 ноября, от травм, полученных в результате российской атаки, умерла 66-летняя женщина. Врачи почти месяц боролись за ее жизнь.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Вечная память жертве российского террора.

Что известно

"К сожалению, в больнице умерла 66-летняя женщина, получившая ранения в результате вражеского удара 10 октября. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 10 октября, страна-террористка нанесла очередной удар по Киеву. В результате вражеской атаки зафиксировали в Оболонском районе. Также россияне атаковали лодочную станцию. Всего на тот день было известно о восьми пострадавших.

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Почти месяц боролась за жизнь: в больнице Киева умерла женщина, раненная во время атаки РФ

Последствия террористической атаки на столицу 10 октября. Источник: ГСЧС Киева

Почти месяц боролась за жизнь: в больнице Киева умерла женщина, раненная во время атаки РФ

Последствия террористической атаки на столицу 10 октября. Источник: ГСЧС Киева

Почти месяц боролась за жизнь: в больнице Киева умерла женщина, раненная во время атаки РФ

Последствия террористической атаки на столицу 10 октября. Источник: ГСЧС Киева

Стоит добавить, что также 10 октября в 12:48 Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе зафиксировано падение, предварительно, обломков БПЛА на 25-этажный жилой дом. Кроме того, в этом же районе обломки попали в 8-этажное офисное здание.

В 13:22 мэр сообщил, что из-за повреждения энергообъекта в Киевской области ухудшилась ситуация с энергоснабжением столицы. В городе также перебои с водоснабжением. Специалисты работают над восстановлением подачи воды.

Российские атаки

В ночь на 5 ноября оккупационная армия России нанесла серию ударов по Киевской области. На этот раз целью вражеской атаки стала логистическая инфраструктура столичного региона.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов противник задействовал БпЛА разных типов и крылатые ракеты. Силы ПВО обезвредили 105 целей.

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