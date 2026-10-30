''Любила жизнь и все вокруг'': в результате атаки РФ 27 октября погибла 46-летняя Ольга Клак. Фото

В результате очередной вражеской баллистической атаки по Киеву 27 октября погибла предпринимательница Ольга Клак. Женщине было всего 46 лет.

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Об этом сообщили на странице проекта "Их убила Россия" в соцсети Facebook. Вечная память жертве террора РФ.

Что известно

"Киев. Предпринимательница Ольга Клак была убита российскими террористами во время баллистического обстрела столицы 27 октября 2026 года. Женщине было всего 46 лет", – говорится в сообщении.

Как написал на своей странице в соцсети Ярослав Ролдугин, Ольга была удивительным человеком, жизнерадостным, отзывчивым, очень умным, который любил жизнь и все вокруг.

"Добрая хозяйка, искренняя, чуткая, готовая приютить всех животных! Жизнь всегда бурлила вокруг тебя! Любящая мать, дочь, жена. Проклятая война забрала тебя, любовь к любимым клиентам, работу, труд, дело, которое ты не бросала в самые трудные времена и до последней минуты! Одно мгновение – и ракета забрала тебя у нас, война забрала тебя так неожиданно и мгновенно. Покойся с миром, моя милая, пусть земля тебе будет пухом, мы всегда будем помнить тебя такой вдохновленной, улыбающейся, активной, отзывчивой, жизнерадостной, ты останешься в сердце каждого, кто тебя знал", – добавил Ролдугин.

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Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 октября российские войска ударили по Киеву баллистическими ракетами, прозвучала серия взрывов. Известно о попадании в Южный мост возле станции метро и общежития. В результате обстрела есть погибшая и раненые.

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