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Инцидент в Петропавловской Борщаговке: правоохранители задержали 13 участников столкновений. Фото и видео

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read2 мин
285
Инцидент в Петропавловской Борщаговке: правоохранители задержали 13 участников столкновений. Фото и видео
Правоохранители задержали 13 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке. Источник: НПУ

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали 13 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Было установлено, что одна из организаторов провокаций использовала фальшивое удостоверение медика.

Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Что известно

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали 13 участников беспорядков, которые произошли 2 ноября этого года в Петропавловской Борщаговке Киевской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди задержанных – 18-летний уроженец Запорожской области. Он 4,5 года провел на временно оккупированной территории Украины, а несколько месяцев назад переехал в Киевскую область. Было установлено, что этот нарушитель бил кувалдой по автомобилю патрульной полиции и автобусу Нацгвардии.

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Инцидент в Петропавловской Борщаговке: правоохранители задержали 13 участников столкновений. Фото и видео

Правоохранители задержали 13 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке. Источник: НПУ

Еще двое задержанных – 22-летняя местная безработная и 21-летний строитель из Ровенской области. Они участвовали в блокировании проезда, повреждении автобуса НГУ и призывали повредить спецтранспорт.

Также СБУ установила, что одна из организаторок провокации использовала поддельное удостоверение "врача-хирурга". По материалам дела, речь идет о местной жительнице, которая выдавала себя за медработника частной клиники и подстрекала людей к столкновениям возле пункта временной дислокации Нацгвардии.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке: правоохранители задержали 13 участников столкновений. Фото и видео

Правоохранители задержали 13 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке. Источник: НПУ

Как выяснило расследование, злоумышленница не получала документов о высшем медицинском, фармацевтическом или последипломном образовании, а Министерство здравоохранения Украины не выдавало ей удостоверение врача. Всего на данный момент задержаны 13 активных участников беспорядков.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили семерым задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по факту препятствования законной деятельности ВСУ и несанкционированного распространения информации о перемещении или размещении ВСУ.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке: правоохранители задержали 13 участников столкновений. Фото и видео

Правоохранители задержали 13 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке. Источник: НПУ

Семерым фигурантам уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, в рамках расследования правоохранители провели 14 дополнительных обысков.

На данный момент по материалам Нацполиции еще шести фигурантам сообщено о подозрении по фактам хулиганства и сопротивления сотруднику правоохранительного органа. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, министр внутренних дел Украины Иван Выговский заявил, что информация о пыточной и смерти человека в помещении Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке не соответствует действительности. Конфликт возник вокруг военнослужащих, ожидавших отправления для прохождения базовой военной подготовки.

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