Готовил удар по ВСУ и гражданским объектам Киева: СБУ с поличным задержала агента РФ. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Сбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств на лекарства для бойцов: пехотинцам нужны средства от простудыПятница, 13-е: какие суеверия и приметы существуютПятница, 13-е: какие суеверия и приметы существуютПутин дал "сигнал" о планах на Украину во время переговоров с Уиткоффом и Кушнером: в ISW объяснили, что стоит за заявлениямиПутин дал "сигнал" о планах на Украину во время переговоров с Уиткоффом и Кушнером: в ISW объяснили, что стоит за заявлениямиДональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото"Большая сделка" Трампа и Путина: договариваются ли США и Россия о новом разделе Европы и Украины. Интервью с ОгрызкоСилы обороны ликвидировали почти 2,6 тыс. оккупантов и сожгли 11 ББМ врага: данные ГенштабаСилы обороны ликвидировали почти 2,6 тыс. оккупантов и сожгли 11 ББМ врага: данные ГенштабаИллюстрация – паспорт ФранцииПенсионерам из Украины стало проще получить гражданство страны ЕС: какое требование изменилиОтражение воздушной атаки РФРоссия атаковала Украину более чем сотней БПЛА, 80 из них обезвредили силы ПВО: есть последствия в областях"Проведите "День левой пятки поэта Пупенко". Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школы"Проведите "День левой пятки поэта Пупенко". Украинские учителя назвали самые частые причины увольнения из школыВ Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. ФотоВ Киеве в результате российской атаки повреждено медучреждение: есть пострадавшие. ФотоОккупанты атаковали Винницу: горел жилой дом, есть пострадавшие. ФотоОккупанты атаковали Винницу: горел жилой дом, есть пострадавшие. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Готовил удар по ВСУ и гражданским объектам Киева: СБУ с поличным задержала агента РФ. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
1,1 т.
Готовил удар по ВСУ и гражданским объектам Киева: СБУ с поличным задержала агента РФ. Фото
СБУ с поличным задержала агента РФ. Источник: СБУ

Сотрудники СБУ задержали с поличным еще одного российского агента. Злоумышленник готовил новый ракетно-дроновый удар по подразделениям Сил обороны и гражданским объектам Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Киеве еще одного российского агента. Им оказался завербованный врагом житель Черкасской области, который пытался скорректировать атаку РФ по местам расположения подразделений Сил обороны Украины и объектам гражданской инфраструктуры в Киеве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленника задержали с поличным, когда он сфотографировал расположение одного из подразделений Вооруженных сил и сообщил об этом куратору из РФ. В дальнейшем он должен был передать российскому спецслужбисту это фото с координатами. Проверяется версия, что враг планировал запустить по этому объекту один из своих дронов.

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
63
Обгоревшие стены и выбитые окна: последствия удара РФ по больнице в Киеве. Фото
63
Обгоревшие стены и выбитые окна: последствия удара РФ по больнице в Киеве. Фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,6 т.
Инцидент в Петропавловской Борщаговке: правоохранители задержали 13 участников столкновений. Фото и видео
1,6 т.
Инцидент в Петропавловской Борщаговке: правоохранители задержали 13 участников столкновений. Фото и видео
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
14,8 т.
Россия атаковала Киев дронами: произошли пожары, есть погибшая и пострадавшие. Все подробности, фото и видео
14,8 т.
Россия атаковала Киев дронами: произошли пожары, есть погибшая и пострадавшие. Все подробности, фото и видео
Готовил удар по ВСУ и гражданским объектам Киева: СБУ с поличным задержала агента РФ. Фото

СБУ задержала агента РФ с поличным. Источник: СБУ

Кроме того, вражеский агент планировал отслеживать и сливать геолокации нескольких автозаправочных станций и почтовых терминалов столицы Украины.

Сотрудники СБУ сорвали планы врага – как выяснило расследование, враг привлек мужчину к сотрудничеству еще до начала полномасштабной войны, когда он работал дальнобойщиком и периодически ездил в РФ. После вербовки его перевели в "режим ожидания", а недавно с ним связался российский спецслужбист.

Для конспирации разведывательных вылазок агент брал с собой сожительницу, которую использовал "втемную", чтобы со стороны все выглядело как обычные прогулки семейной пары.

Готовил удар по ВСУ и гражданским объектам Киева: СБУ с поличным задержала агента РФ. Фото

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Источник: СБУ

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали корректировщика российских атак по киевским ТЭЦ. Кроме того, по информации следствия, злоумышленник разведывал для врага места расположения ремонтных баз Сил обороны.

Похожие темы
государственная изменаНовости Киева и Киевской областиКиевСлужба безопасности Украины (СБУ)
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!