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Горят восемь этажей, есть погибший и раненые: Кличко показал последствия попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом. Видео

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
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Горят восемь этажей, есть погибший и раненые: Кличко показал последствия попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом. Видео
Кличко показал последствия удара по Киеву. Источник: Кличко в Telegram

Российские захватчики в ночь с 13 на 14 октября в очередной раз нанесли ракетный удар по столице Украины Киеву. Удар пришелся по жилым многоэтажкам Деснянского района. В результате очередного преступления российских военных в одном из домов вспыхнул масштабный пожар; погибли и пострадали мирные жители города.

По данным на час ночи, в результате российской атаки, по предварительным данным, два человека погибли. Еще 21 мирный житель пострадал, сообщил мэр Виталий Кличко, который находится на месте происшествіия.

Удар по Киеву

Удар пришелся именно по жилому многоэтажному дому, подчеркнул Кличко.

"Возник пожар в квартирах с первого по восьмой этажи, уточняется информация о степени разрушений... В ходе разведки обнаружили одного погибшего", – рассказал мэр сразу после прибытия на место.

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Горят восемь этажей, есть погибший и раненые: Кличко показал последствия попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом. Видео

Последствия удара по Киеву в ночь на 14 октября. Источник: ГСЧС, Кличко в Telegram

Горят восемь этажей, есть погибший и раненые: Кличко показал последствия попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом. Видео

Последствия удара по Киеву в ночь на 14 октября. Источник: ГСЧС, Кличко в Telegram

Он добавил, что по другому адресу "вражеский обстрел вызвал пожар в складском здании". А в Дарницком районе произошло возгорание газона на территории стадиона.

Горят восемь этажей, есть погибший и раненые: Кличко показал последствия попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом. Видео

Последствия удара по Киеву в ночь на 14 октября. Источник: ГСЧС, Кличко в Telegram

Горят восемь этажей, есть погибший и раненые: Кличко показал последствия попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом. Видео

Последствия удара по Киеву в ночь на 14 октября. Источник: ГСЧС, Кличко в Telegram

В Деснянском районе "продолжается поисково-спасательная операция в доме, по которому попала вражеская ракета". Не считая одного погибшего, на данный момент здесь 21 пострадавший, сообщил мэр.

Горят восемь этажей, есть погибший и раненые: Кличко показал последствия попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом. Видео

Последствия удара по Киеву в ночь на 14 октября. Источник: ГСЧС, Кличко в Telegram

"Среди них – восьмилетний ребенок. 16 раненых были госпитализированы медиками. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии", – уточнил Виталий Кличко.

В половине второго ночи Кличко сообщил, что найдено тело еще одного погибшего.

Горят восемь этажей, есть погибший и раненые: Кличко показал последствия попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом. Видео

Последствия удара по Киеву в ночь на 14 октября. Источник: ГСЧС, Кличко в Telegram

По словам премьер-министра страны Сергея Корецкого, во время нападения россиян"главной целью была энергетика, а именно ТЭЦ-4, один из основных энергетических объектов Киева".

Горят восемь этажей, есть погибший и раненые: Кличко показал последствия попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом. Видео

Последствия удара по Киеву в ночь на 14 октября. Источник: ГСЧС, Кличко в Telegram

Президент страны также отреагировал на очередное преступление России.

"По данным нашей разведки, россияне готовят новые запуски баллистических ракет. Факты показывают, что россияне не считают необходимым соблюдать то, о чем сказал президент Америки. Украина поддержала прекращение обстрелов энергетических объектов, а Россия берет на прицел очередную электростанцию и жизни наших людей. И это точно несправедливо, когда они уничтожают энергетику, а Украина даже не получает предупреждений о запусках баллистических ракет", – сказал Владимир Зеленский.

Горят восемь этажей, есть погибший и раненые: Кличко показал последствия попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом. Видео

Последствия удара по Киеву в ночь на 14 октября. Источник: ГСЧС, Кличко в Telegram

12 октября Россия также нанесла удар по Киеву с помощью баллистических ракет

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