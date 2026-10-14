Горят восемь этажей, есть погибший и раненые: Кличко показал последствия попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом. Видео

Российские захватчики в ночь с 13 на 14 октября в очередной раз нанесли ракетный удар по столице Украины Киеву. Удар пришелся по жилым многоэтажкам Деснянского района. В результате очередного преступления российских военных в одном из домов вспыхнул масштабный пожар; погибли и пострадали мирные жители города.

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По данным на час ночи, в результате российской атаки, по предварительным данным, два человека погибли. Еще 21 мирный житель пострадал, сообщил мэр Виталий Кличко, который находится на месте происшествіия.

Удар по Киеву

Удар пришелся именно по жилому многоэтажному дому, подчеркнул Кличко.

"Возник пожар в квартирах с первого по восьмой этажи, уточняется информация о степени разрушений... В ходе разведки обнаружили одного погибшего", – рассказал мэр сразу после прибытия на место.

Он добавил, что по другому адресу "вражеский обстрел вызвал пожар в складском здании". А в Дарницком районе произошло возгорание газона на территории стадиона.

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В Деснянском районе "продолжается поисково-спасательная операция в доме, по которому попала вражеская ракета". Не считая одного погибшего, на данный момент здесь 21 пострадавший, сообщил мэр.

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"Среди них – восьмилетний ребенок. 16 раненых были госпитализированы медиками. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии", – уточнил Виталий Кличко.

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В половине второго ночи Кличко сообщил, что найдено тело еще одного погибшего.

По словам премьер-министра страны Сергея Корецкого, во время нападения россиян"главной целью была энергетика, а именно ТЭЦ-4, один из основных энергетических объектов Киева".

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Президент страны также отреагировал на очередное преступление России.

"По данным нашей разведки, россияне готовят новые запуски баллистических ракет. Факты показывают, что россияне не считают необходимым соблюдать то, о чем сказал президент Америки. Украина поддержала прекращение обстрелов энергетических объектов, а Россия берет на прицел очередную электростанцию и жизни наших людей. И это точно несправедливо, когда они уничтожают энергетику, а Украина даже не получает предупреждений о запусках баллистических ракет", – сказал Владимир Зеленский.

12 октября Россия также нанесла удар по Киеву с помощью баллистических ракет