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Горели квартиры с первого по восьмой этаж: последствия удара РФ по дому в Деснянском районе Киева. Фото и видео

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 1,9 т.
Горели квартиры с первого по восьмой этаж: последствия удара РФ по дому в Деснянском районе Киева. Фото и видео
Последствия удара РФ по дому в Деснянском районе Киева

Вечером во вторник, 13 октября, Россия нанесла баллистический удар по Киеву. В результате атаки в Деснянском районе возник пожар на восьми этажах жилого дома.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Враг продолжает воевать с мирными жителями.

Что известно

Во вторник, 14 октября, вечером Россия нанесла удар по Киеву. В Деснянском районе в результате атаки был повреждён девятиэтажный жилой дом — вследствие попадания ракеты во дворе возник пожар на восьми этажах здания.

Горели квартиры с первого по восьмой этаж: последствия удара РФ по дому в Деснянском районе Киева. Фото и видео

Последствия удара РФ по дому в Деснянском районе Киева. Источник: Андрей Жигайло

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Горели квартиры с первого по восьмой этаж: последствия удара РФ по дому в Деснянском районе Киева. Фото и видео

Последствия удара РФ по дому в Деснянском районе Киева. Источник: Андрей Жигайло

Горели квартиры с первого по восьмой этаж: последствия удара РФ по дому в Деснянском районе Киева. Фото и видео

Последствия удара РФ по дому в Деснянском районе Киева. Источник: Андрей Жигайло

Горели квартиры с первого по восьмой этаж: последствия удара РФ по дому в Деснянском районе Киева. Фото и видео

Последствия удара РФ по дому в Деснянском районе Киева. Источник: Андрей Жигайло

Горели квартиры с первого по восьмой этаж: последствия удара РФ по дому в Деснянском районе Киева. Фото и видео

Последствия удара РФ по дому в Деснянском районе Киева. Источник: Андрей Жигайло

Кроме того, взрывная волна выбила окна в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали 16 жильцов с верхних этажей, используя пожарную лестницу. К сожалению, в результате атаки погибли два человека.

Что предшествовало

Утром 14 октября российские войскананесли ракетные удары по Киеву. Под атакой оказались объекты энергетики. После серии взрывов в левобережной части столицы пропало электричество, перебои со светом фиксируются и на правом берегу, известно о пострадавших и погибших.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террористка РФ в течение 13 октября продолжала наносить удары по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, есть пострадавший, повреждено более 20 объектов.

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