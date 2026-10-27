Глубокая воронка и посеченные шрапнелью стены университета: последствия атаки РФ по Киеву. Фото и видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Россия ударила по Киеву баллистикой, есть погибший и раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видеоРоссия ударила по Киеву баллистикой, есть погибший и раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видеоСербия после поражения Вучича: еще одна потеря для Кремля после Венгрии. Последствия для Украины и ЕвросоюзаСербия после поражения Вучича: еще одна потеря для Кремля после Венгрии. Последствия для Украины и ЕвросоюзаВ больнице скончался 12-летний мальчик, пострадавший от удара РФ по Харьковщине: его сестричка погибла на месте. ФотоВ больнице скончался 12-летний мальчик, пострадавший от удара РФ по Харьковщине: его сестричка погибла на месте. Фото"Россиянам неприятно там находиться": украинская чемпионка Европы – о высокомерном отношении представительниц РФ, гимне для агрессора и "живых роботах""Россиянам неприятно там находиться": украинская чемпионка Европы – о высокомерном отношении представительниц РФ, гимне для агрессора и "живых роботах"Потери РФ в УкраинеСилы обороны отминусовали еще 1400 оккупантов и уничтожитил десятки артсистем: данные ГенштабаНе содержит ни одной китайской детали: в Литве создали реактивный дрон-перехватчик X-12 и уже испытали в Украине. ФотоНе содержит ни одной китайской детали: в Литве создали реактивный дрон-перехватчик X-12 и уже испытали в Украине. ФотоИллюстрация. Финансовый гороскопУспешный день для решения важных дел: Весы, вы будете конфликтны, а Рыбам повезет во всем – гороскоп на 27 октября для всехИллюстрация - мужчина с флажками Украины в рюкзакеСтрана ЕС продлила особые рабочие визы для украинцев: сколько и где работаютГде сегодня смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка УкраиныГде сегодня смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка УкраиныУмер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. ФотоУмер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. Фото

Глубокая воронка и посеченные шрапнелью стены университета: последствия атаки РФ по Киеву. Фото и видео

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
330
Глубокая воронка и посеченные шрапнелью стены университета: последствия атаки РФ по Киеву. Фото и видео
Воронка на месте попадания российской ракеты

Вечером в понедельник, 26 октября, Россия нанесла очередной удар баллистикой по Киеву. В результате обстрела в Деснянском районе Киева были повреждены, в частности, здания корпуса одного из университетов.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие.

Что известно

Так, 26 октября Россия нанесла очередной террористический удар баллистикой по столице Украины. В результате атаки в Деснянском районе Киева повреждены здания корпуса одного из университетов, общежитий и расположенных рядом жилых домов.

Глубокая воронка и посеченные шрапнелью стены университета: последствия атаки РФ по Киеву. Фото и видео

Посеченные шрапнелью стены, имущество и ограждение университета. Источник: Андрей Жигайло

Читайте также
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,2 т.
На Киевщине столкнулись две легковушки: авто превратились в металлолом, пострадали три человека. Фото
1,2 т.
На Киевщине столкнулись две легковушки: авто превратились в металлолом, пострадали три человека. Фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
1,3 т.
Есть повреждения, пострадала женщина: в полиции рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото
1,3 т.
Есть повреждения, пострадала женщина: в полиции рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
4,1 т.
Распилил в вагоне метро содержимое газового баллончика и сбежал: в Киеве задержали молодого человека. Фото
4,1 т.
Распилил в вагоне метро содержимое газового баллончика и сбежал: в Киеве задержали молодого человека. Фото
Глубокая воронка и посеченные шрапнелью стены университета: последствия атаки РФ по Киеву. Фото и видео

Воронка на месте попадания российской ракеты. Источник: Андрей Жигайло

Глубокая воронка и посеченные шрапнелью стены университета: последствия атаки РФ по Киеву. Фото и видео

Воронка на месте попадания российской ракеты. Источник: Андрей Жигайло

Глубокая воронка и посеченные шрапнелью стены университета: последствия атаки РФ по Киеву. Фото и видео

Обломки российской ракеты. Источник: Андрей Жигайло

Во дворе учебного заведения, куда попала вражеская ракета, образовалась воронка, а шрапнель, которой была начинена вражеская баллистическая ракета, посекла стены зданий и расположенный рядом забор.

Глубокая воронка и посеченные шрапнелью стены университета: последствия атаки РФ по Киеву. Фото и видео

Посеченные шрапнелью стены, имущество и ограда университета. Источник: Андрей Жигайло

Глубокая воронка и посеченные шрапнелью стены университета: последствия атаки РФ по Киеву. Фото и видео

Посеченные шрапнелью стены, имущество и ограда университета. Источник: Андрей Жигайло

Глубокая воронка и посеченные шрапнелью стены университета: последствия атаки РФ по Киеву. Фото и видео

Посеченные шрапнелью стены, имущество и ограда университета. Источник: Андрей Жигайло

Глубокая воронка и посеченные шрапнелью стены университета: последствия атаки РФ по Киеву. Фото и видео

Посеченные шрапнелью стены, имущество и ограждение университета. Источник: Андрей Жигайло

Также произошло попадание в легковой автомобиль неподалеку от одной из станций метро, а осколками ракеты посекло и повалило деревья рядом.

Глубокая воронка и посеченные шрапнелью стены университета: последствия атаки РФ по Киеву. Фото и видео

Также произошло попадание в легковой автомобиль. Источник: Андрей Жигайло

Глубокая воронка и посеченные шрапнелью стены университета: последствия атаки РФ по Киеву. Фото и видео

Также произошло попадание в легковой автомобиль. Источник: Андрей Жигайло

Глубокая воронка и посеченные шрапнелью стены университета: последствия атаки РФ по Киеву. Фото и видео

Также произошло попадание в легковой автомобиль. Источник: Андрей Жигайло

Что предшествовало

Вечером в понедельник, 26 октября, российские войска ударили по Киеву баллистическими ракетами, прогремела серия взрывов. К сожалению, есть пострадавшие и погибшая.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на вторник, 27 октября, снова нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки временно ограничена работа "зеленой" линии метро и перекрыто движение по Южному мосту, что вызвало транспортный коллапс.

Похожие темы
Обстрелы КиеваРоссийские обстрелыНовости Киева и Киевской областиКиев
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!