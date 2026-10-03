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Флеш: в Киеве есть ретрансляторы, обеспечивающие управление "Шахедами"

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 1,4 т.
Флеш: в Киеве есть ретрансляторы, обеспечивающие управление "Шахедами"
В Киеве есть ретрансляторы, обеспечивающие управление "Шахедами"

Страна-террористка Россия может использовать радиоретрансляторы для корректировки ударов по объектам в Киеве. Именно благодаря этому враг обеспечивает управление БПЛА для обеспечения точности атак.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал украинский военный, эксперт по дронам и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он добавил, что их необходимо найти и уничтожить.

Что известно

Так, по словам военного, в Киеве включаются радиоретрансляторы МЕШ противника, которыеобеспечивают временный краткосрочный канал управления "Шахедами" для корректировки ударов.

"Немного. Возможно, 1-3. Такие ретрансляторы трудно найти, но искать нужно. Пока они есть, закрытие города средствами РЭБ не будет эффективным. Доказательства? Неужели примера управляемого удара по СБУ недостаточно? В момент удара в небе не было других "Шахедов"-ретрансляторов. Я также провел анализ других ударов по мостам Киева и возможности организации дальних каналов МЕШ на РФ в эти моменты", – написал Бескрестнов.

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Он подчеркнул, что пока будет существовать онлайн-управление "Шахедами", под ударом будут не только мосты, но и средства ПВО.

"Добавлю, что без стабильного онлайн-управления непосредственно до момента удара точно попасть в опору или ванты моста невозможно", – резюмировал военный.

Как сообщал OBOZ.UA, ранним утром 2 октября россияне вновь нанесли удары по Киеву. В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажный дом, есть погибший и пострадавшие. Также враг вновь нанес удар по Южному мосту.

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