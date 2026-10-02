''Очень любил мотоциклы'': появились подробности о 14-летнем мальчике, погибшем в результате удара РФ по Вышгороду. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыИллюстрация – деньги, выплатаКабмин побоялся поднять минималку хотя бы до того уровня, который необходим для выживания: сколько будут платить в 2027 годуБанки принимают в украинцев доллары по новому курсуПрежний курс больше неактуальный: сколько стоит доллар в украинских банках 2 октябряУкраина – Северная Ирландия: все подробности матча лидеров группы Лиги нацийУкраина – Северная Ирландия: все подробности матча лидеров группы Лиги нацийУкраина нанесла удар по нефтяным объектам в Самарской и Волгоградской областях: Зеленский раскрыл подробности операции. Фото и видеоУкраина нанесла удар по нефтяным объектам в Самарской и Волгоградской областях: Зеленский раскрыл подробности операции. Фото и видеоСилы обороны сократили численность армии Путина еще на 1520 оккупантов и сожгли 6 единиц спецтехники: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность армии Путина еще на 1520 оккупантов и сожгли 6 единиц спецтехники: данные ГенштабаЧерноморский флот перевели в режим повышенной боеготовности: в "Атеш" рассказали, что происходитЧерноморский флот перевели в режим повышенной боеготовности: в "Атеш" рассказали, что происходитФлаги ЕС и Украины. ИллюстрацияУкраина получила от ЕС отказ в финансировании: медиа назвали причинуРоссия атаковала Украину более чем сотней БПЛА, силы ПВО сбили 88 из них: последствия в областяхРоссия атаковала Украину более чем сотней БПЛА, силы ПВО сбили 88 из них: последствия в областяхРейс "Дубай – могила": в ГУР идентифицировали российского наемника из Сьерра-Леоне, ликвидированного в Украине. ФотоРейс "Дубай – могила": в ГУР идентифицировали российского наемника из Сьерра-Леоне, ликвидированного в Украине. Фото

"Очень любил мотоциклы": появились подробности о 14-летнем мальчике, погибшем в результате удара РФ по Вышгороду. Фото

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read2 мин
icon 1,4 т.
"Очень любил мотоциклы": появились подробности о 14-летнем мальчике, погибшем в результате удара РФ по Вышгороду. Фото
Илья Гончаров

30 сентября Россия ударом  по жилому дому в Вышгороде убила 14-летнего Илью Гончарова. Его тело спасатели нашли под обломками дома, родители и сестричка мальчика выжили.

При жизни Илья очень любил мотоциклы, поэтому семья просит местных мотоциклистов приехать на прощание с ним 2 октября. О невинной жертве российского террора рассказали на странице в Facebook "Их убила Россия".

Что известно об убитом Россией Илье Гончарове

В сообщении отмечается: погибший мальчик и его семья переехали в Киевскую область из Сумской. Родители Ильи надеялись, что так спасут детей от постоянных российских обстрелов, которыми враг терроризирует Сумскую область практически непрерывно.

Однако россияне добрались до семьи и в Вышгороде.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 3,1 т.
Россия нанесла удар по Киеву, были поражены Южный мост и многоэтажка, погиб человек: Зеленский отреагировал на атаку
icon 3,1 т.
Россия нанесла удар по Киеву, были поражены Южный мост и многоэтажка, погиб человек: Зеленский отреагировал на атаку
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 1,8 т.
Дыра в стене дома и обломки дрона на земле: последствия удара РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео
icon 1,8 т.
Дыра в стене дома и обломки дрона на земле: последствия удара РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
icon 166
В Киеве девочки-подростки побили сверстницу на площадке возле школы: делом занялась полиция
icon 166
В Киеве девочки-подростки побили сверстницу на площадке возле школы: делом занялась полиция

Ночью 30 сентября оккупанты нанесли удар по дому, в котором проживала семья. Родители, Павел и Елена, а также их дочь Лиза после удара выжили. А вот Илья оказался под завалами. Травмы, полученные 14-летним мальчиком, оказались несовместимыми с жизнью.

''Очень любил мотоциклы'': появились подробности о 14-летнем мальчике, погибшем в результате удара РФ по Вышгороду. Фото

Дом, где жил Илья, после российского удара

Источник: instagram.com/marynailsm

Родные мальчика рассказывают: его самой большой страстью была мототехника.

''Очень любил мотоциклы'': появились подробности о 14-летнем мальчике, погибшем в результате удара РФ по Вышгороду. Фото

Илья Гончаров

Источник: instagram.com/marynailsm

"Наш мальчик Илюша очень любил мотоциклы. Он просто жил ими. Начинал с мопеда, потом у него были Viper, Shineray. Он очень заботился о каждом своем мотоцикле, ухаживал за ними, берег их и постоянно мечтал о Kawasaki", – цитируют слова тети Ильи Марии в "Их убила Россия".

Родные убитого Россией мальчика обратились с просьбой к местным мотоциклистам и байкерам.

"Мы хотим проститься с Илюшей так, как ему было бы близко к сердцу. Очень просим всех, у кого есть мотоцикл и есть возможность приехать, присоединиться к нашей церемонии прощания. Когда мы будем опускать Илюшу в могилу, мы хотим, чтобы рядом были мотоциклы – чтобы они газовали и сигналили. Возможно, для кого-то это просто мотоцикл. А для Илюши это была целая часть его жизни. Будем очень благодарны каждому, кто сможет проводить нашего мальчика в последний путь", – просят родные убитого Россией подростка.

''Очень любил мотоциклы'': появились подробности о 14-летнем мальчике, погибшем в результате удара РФ по Вышгороду. Фото

Мальчик погиб под завалами

Источник: instagram.com/marynailsm

Прощание с Ильей состоится 2 октября в Вышгороде. В 12:00 начнется служба в церкви на проспекте Шевченко, 5А. Через час Илью похоронят на новом кладбище на улице Шолуденко.

''Очень любил мотоциклы'': появились подробности о 14-летнем мальчике, погибшем в результате удара РФ по Вышгороду. Фото

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, в результате атаки РФ на Вышгород погиб сотрудник оборонной компании Fire Point, члены его семьи находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Похожие темы
Война в УкраинеОбстрелы КиеваРоссийские обстрелыУкраинаКиевпогибли детипохоронымотоцикл
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться