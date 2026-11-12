Дыра в стене и обломки повсюду: последствия атаки РФ на многоэтажку в Киеве. Фоторепортаж

В четверг, 12 ноября, российский дрон попал в многоэтажку в Соломенском районе Киева. В результате вражеской атаки возник пожар, к сожалению, есть погибшая и пострадавшие.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Что известно

Так, утром в четверг, 12 ноября, российский дрон попал в многоэтажный дом в Соломенском районе Киева. В здании начался пожар, который оперативно потушили спасатели.

В результате атаки на одном из этажей многоэтажки образовалась дыра в стене, а взрывной волной выбило окна и частично панели балконов на нескольких этажах. К сожалению, вражеский БПЛА унес жизнь 44-летней женщины, а также по состоянию на 10:40 известно о 7 пострадавших.

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На месте происшествия продолжают работать спасатели и полицейские, а также коммунальные службы.

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Что предшествовало

В ночь на четверг, 12 ноября, российские войска устроили очередную ракетную атаку на Киевскую область. Мощные взрывы прогремели, в частности, в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов противник задействовал ракеты и 123 БпЛА разных типов. Силы ПВО обезвредили 94 цели.