Дыра в стене дома и обломки дрона на земле: последствия удара РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео

Страна-террористка Россия утром в пятницу, 2 октября, нанесла очередной удар по Киеву. В Дарницком районе дрон попал в многоэтажный дом – к сожалению, есть погибший.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжают работать экстренные службы.

Что известно

Так, утром российский дрон попал в многоэтажный дом в Дарницком районе Киева. В результате атаки возник пожар в квартире на предпоследнем этаже дома – в стене образовалась дыра. К сожалению, враг унес жизнь человека.

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В настоящее время на месте попадания работают спасатели, которые оперативно потушили огонь, а также полицейские, фиксирующие последствия очередного террористического нападения со стороны России.

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Стоит добавить, что рядом с домом можно увидеть обломки дрона, который врезался в многоэтажку.

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Что предшествовало

Кроме того, ранним утром 2 октября россияне вновь нанесли удары по Киеву. В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажное здание, есть погибший и пострадавшие. Также враг вновь нанес удар по Южному мосту.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 октября российские войска атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал 108 беспилотников различных типов – силы ПВО уничтожили 88 целей.

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