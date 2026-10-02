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Дыра в стене дома и обломки дрона на земле: последствия удара РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read2 мин
icon 1,8 т.
Дыра в стене дома и обломки дрона на земле: последствия удара РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео
Российский дрон попал в многоэтажный дом
Источник: Андрей Жигайло

Страна-террористка Россия утром в пятницу, 2 октября, нанесла очередной удар по Киеву. В Дарницком районе дрон попал в многоэтажный дом – к сожалению, есть погибший.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжают работать экстренные службы.

Что известно

Так, утром российский дрон попал в многоэтажный дом в Дарницком районе Киева. В результате атаки возник пожар в квартире на предпоследнем этаже дома – в стене образовалась дыра. К сожалению, враг унес жизнь человека.

Дыра в стене дома и обломки дрона на земле: последствия удара РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео

Российский дрон попал в многоэтажку.

Источник: Андрей Жигайло

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Дыра в стене дома и обломки дрона на земле: последствия удара РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео

Российский дрон попал в многоэтажный дом.

Источник: Андрей Жигайло

Дыра в стене дома и обломки дрона на земле: последствия удара РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео

Российский дрон попал в многоэтажный дом.

Источник: Андрей Жигайло

Дыра в стене дома и обломки дрона на земле: последствия удара РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео

Российский дрон попал в многоэтажку.

Источник: Андрей Жигайло

Дыра в стене дома и обломки дрона на земле: последствия удара РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео

Враг унес жизнь человека.

Источник: Андрей Жигайло

В настоящее время на месте попадания работают спасатели, которые оперативно потушили огонь, а также полицейские, фиксирующие последствия очередного террористического нападения со стороны России.

Дыра в стене дома и обломки дрона на земле: последствия удара РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео

Последствия террористической атаки РФ.

Источник: Андрей Жигайло

Стоит добавить, что рядом с домом можно увидеть обломки дрона, который врезался в многоэтажку.

Дыра в стене дома и обломки дрона на земле: последствия удара РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео

Обломки российского дрона, который попал в дом.

Источник: Андрей Жигайло

Дыра в стене дома и обломки дрона на земле: последствия удара РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео

Обломки российского дрона, который попал в дом.

Источник: Андрей Жигайло

Что предшествовало

Кроме того, ранним утром 2 октября россияне вновь нанесли удары по Киеву. В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажное здание, есть погибший и пострадавшие. Также враг вновь нанес удар по Южному мосту.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 октября российские войска атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал 108 беспилотников различных типов – силы ПВО уничтожили 88 целей.

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