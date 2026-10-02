Дыра в стене дома и обломки дрона на земле: последствия удара РФ в Дарницком районе Киева. Фото и видео
Страна-террористка Россия утром в пятницу, 2 октября, нанесла очередной удар по Киеву. В Дарницком районе дрон попал в многоэтажный дом – к сожалению, есть погибший.
Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжают работать экстренные службы.
Что известно
Так, утром российский дрон попал в многоэтажный дом в Дарницком районе Киева. В результате атаки возник пожар в квартире на предпоследнем этаже дома – в стене образовалась дыра. К сожалению, враг унес жизнь человека.
В настоящее время на месте попадания работают спасатели, которые оперативно потушили огонь, а также полицейские, фиксирующие последствия очередного террористического нападения со стороны России.
Стоит добавить, что рядом с домом можно увидеть обломки дрона, который врезался в многоэтажку.
Что предшествовало
Кроме того, ранним утром 2 октября россияне вновь нанесли удары по Киеву. В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажное здание, есть погибший и пострадавшие. Также враг вновь нанес удар по Южному мосту.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 октября российские войска атаковали Украину. Для нанесения ударов противник задействовал 108 беспилотников различных типов – силы ПВО уничтожили 88 целей.
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