Часть Киева осталась без горячей воды после новой атаки: что известно

Утром 4 октября российская террористическая армия нанесла очередной удар по Киеву. В результате обстрела повреждена тепломагистраль.

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В Деснянском районе временно не будет горячей воды. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Последствия новых ударов

По информации киевского городского головы, в результате вражеского удара повреждена тепломагистраль. В связи с этим в Деснянском районе временно будет прекращено горячее водоснабжение. Кличко заявил, что ремонтные бригады будут работать над восстановлением горячего водоснабжения.

Также путинские войска в очередной раз атаковали Северный мост в столице. В результате удара повреждено дорожное полотно. Очевидцы также сообщали о пожаре на мосту.

За несколько часов до этой атаки россияне в Киеве ударили дронами по левому берегу. В Днепровском районе обломки БПЛА упали на открытой территории у дороги.

По информации мониторинговых каналов, российские войска применили для удара по Киеву гибрид реактивных ударных беспилотников и крылатой ракеты S8000 "Бандероль".

Как сообщал OBOZ.UA, первый удар по Северному мосту враг нанес накануне, 3 октября. Тогда были пострадавшие.

В течение двух дней до этого россияне атаковали Южный мост: по нему нанесли четыре удара. Сейчас движение по этому мосту перекрыто.