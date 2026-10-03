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Она была доброй и светлой: РФ убила в Киеве 26-летнюю Елизавету Девдюк. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Дмитрий Кропивницкий
Time to read2 мин
icon 1,4 т.
Она была доброй и светлой: РФ убила в Киеве 26-летнюю Елизавету Девдюк. Фото
Вечная память жертве российского террора

В результате атаки РФ в Дарницком районе Киева в пятницу, 2 октября, погибла Елизавета Девдюк. В её квартиру попал вражеский дрон.

Об этом сообщили в пресс-службе OTP Bank Украина. Вечная память жертве российского террора.

Что известно

"У нас ужасная новость. В результате обстрела Киева погибла наша коллега Елизавета Девдюк, сотрудница отделения "Европейское", – говорится в сообщении.

Она была доброй и светлой: РФ убила в Киеве 26-летнюю Елизавету Девдюк. Фото

Россия убила в Киеве 26-летнюю Елизавету Девдюк. Источник: Facebook OTP Bank Украина

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Как отметили в пресс-службе банка, она присоединилась к команде финансового учреждения осенью 2022 года и за это время стала "неотъемлемой частью нашей OTP Family".

Коллеги вспоминают Елизавету как невероятного человека и талантливого специалиста — ответственную, искреннюю, добрую и светлую. Она быстро училась, профессионально выполняла самые сложные задачи и всегда стремилась сделать больше.

Она была доброй и светлой: РФ убила в Киеве 26-летнюю Елизавету Девдюк. Фото

В её квартиру попал вражеский дрон. Источник: Андрей Жигайло

Она была доброй и светлой: РФ убила в Киеве 26-летнюю Елизавету Девдюк. Фото

В её квартиру попал вражеский дрон. Источник: Андрей Жигайло

"Ее любили клиенты, ценили коллеги и гордились ею в команде. Мы остаемся на связи с семьей и поддерживаем ее, чтобы в это страшное время они могли получить необходимую помощь. Это невыразимо болезненная утрата для семьи Елизаветы и всей нашей команды. Искренне соболезнуем родным и близким", — добавили в OTP.

Она была доброй и светлой: РФ убила в Киеве 26-летнюю Елизавету Девдюк. Фото

Россия убила в Киеве 26-летнюю Елизавету Девдюк. Источник: Facebook OTP Bank Украина

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террористка Россия утром в пятницу, 2 октября, нанесла очередной удар по Киеву. В Дарницком районе дрон попал в многоэтажный дом – к сожалению, есть погибшая.

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