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У дома воронка, заполненная кипятком: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео с места событий

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
171
У дома воронка, заполненная кипятком: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео с места событий
Последствия очередной террористической атаки РФ

В ночь на 7 ноября Россия нанесла очередной террористический удар по Киеву. В результате вражеской атаки, в частности, в Соломенском районе повреждены пятиэтажный дом и здания детского сада.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжают работать экстренные службы.

Что известно

Так, в результате очередной террористической атаки РФ в Киеве в ночь на 7 ноября разрушениям подвергся жилой пятиэтажный дом в Соломенском районе. Российская баллистическая ракета упала непосредственно рядом с домом, повредила коммуникации, а образовавшаяся на месте воронка наполнилась кипятком.

У дома воронка, заполненная кипятком: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео с места событий

Последствия очередной террористической атаки РФ. Источник: Андрей Жигайло

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У дома воронка, заполненная кипятком: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео с места событий

Последствия очередной террористической атаки РФ. Источник: Андрей Жигайло

В результате этого уничтожена квартира на первом этаже, а верхние – повреждены. Также под взрывную волну попал находившийся рядом автомобиль – его почти полностью засыпало землей, а также снесло здания на территории соседнего детского сада.

У дома воронка, заполненная кипятком: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео с места событий

Последствия очередной террористической атаки РФ. Источник: Андрей Жигайло

У дома воронка, заполненная кипятком: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео с места событий

Последствия очередной террористической атаки РФ. Источник: Андрей Жигайло

У дома воронка, заполненная кипятком: последствия атаки РФ на Киев. Фото и видео с места событий

Последствия очередной террористической атаки РФ. Источник: Андрей Жигайло

Сейчас на месте происшествия работают экстренные и коммунальные службы.

Что предшествовало

Вечером в пятницу, 6 ноября, российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов. Также, по данным властей, соседний Броварский район подвергся атаке БпЛА. В ночь на 7 ноября в регионе снова было громко.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессор Россия готовит новый удар по Украине. По данным разведки, враг планирует атаковать энергетику, мосты через Днепр и гражданскую инфраструктуру.

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