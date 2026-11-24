В результате российской атаки на село Гореничи Киевской области 19 ноября погибла 44-летняя Людмила Дмитренко. Без матери остались трое ее сыновей, двое из которых родились в 2023 году.

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О жизни погибшей в Facebook рассказал Белогородский сельский голова Антон Овсиенко. По его словам, муж Людмилы получил осколочные ранения, а маленькие близнецы в момент атаки находились в детском саду.

Что известно о погибшей Людмиле Дмитренко

Женщина родилась в Закарпатье, долгое время жила и работала в Мукачево, в частности в Министерстве обороны Украины. В 2017 году она переехала в Белогородскую общину, где впоследствии создала семью.

В Гореничах Людмила познакомилась со своим будущим мужем Тарасом. В 2023 году у супругов родились близнецы – Демьян и Назар. Также женщина воспитывала старшего сына Александра.

Дмитренко работала в Государственной аудиторской службе Украины, где возглавляла отдел организационно-аналитической работы департамента контроля в сфере строительства.

По словам Овсиенко, Людмила была трудолюбивой и ответственной, однако главное место в ее жизни всегда занимала семья. Она совмещала профессиональную деятельность с воспитанием детей и домашними делами.

Женщина также увлекалась ландшафтным дизайном, любила высаживать растения и обустраивать двор своего дома.

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Как погибла женщина

19 ноября российский беспилотник попал в частный дом семьи в Гореничах. Людмила находилась внутри и оказалась под завалами. Спасти ее жизнь не удалось.

Муж погибшей получил осколочные ранения. Маленькие сыновья супругов не пострадали.

У Людмилы остались трое детей, муж, мать, отчим, другие родные и близкие.

Церемония прощания с погибшей состоится 24 ноября в селе Гореничи. В 11:00 начнется панихида в церкви Рождества Пресвятой Богородицы, а в 12:00 – похороны на центральном кладбище села.

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Что известно о жертвах российских атак на Киевщине

Напомним, в результате российской атаки на Дымер Киевской области погиб 18-летний Роман. Парень недавно отпраздновал день рождения и получил новый паспорт в связи с достижением совершеннолетия.

Роман учился на тракториста в профессионально-техническом лицее и планировал отвезти документы для прохождения практики, поэтому остался в Дымере. Его мать и отчим в ночь атаки находились в другом населенном пункте. Тело юноши спасатели достали из-под завалов жилого дома.

Как писал OBOZ.UA, в результате российского удара по супермаркету в Вишневом Киевской области погибла учительница начальных классов Марина Мойченко. Женщина работала в Вишневском академическом лицее "Основа". У погибшей остались муж и две дочери.