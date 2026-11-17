Как Киев живет и работает в условиях войны: Кличко провел онлайн-встречу с мэром Мюнхена Краузе

Мэр Киева Виталий Кличко пообщался онлайн с мэром Мюнхена Домиником Краузе, который вступил в должность весной этого года.

Об этом глава столицы сообщил в Telegram.

"Рассказал, как Киев живет и работает в условиях войны, подвергаясь массированным ударам врага по объектам критической инфраструктуры, столичным мостам, больницам, школам, жилым домам", – отметил Кличко.

Онлайн-встреча с мэром Мюнхена Краузе. Источник: пресс-служба Виталия Кличко

Мэр поблагодарил за помощь, которую Мюнхен оказал украинской столице за время полномасштабной войны. В частности, за большое количество техники: автобусы, машины скорой помощи, пожарные и другие спецавтомобили. За переданные генераторы.

"В марте 2022 года Мюнхен был одним из первых городов, которые отправили гуманитарную помощь Киеву и Украине. Немецкий город-побратим приютил десятки тысяч украинцев, спасавшихся от войны", – отметил Кличко. Он добавил, что Мюнхен и дальше продолжает поддерживать нас.

"Обсудили дальнейшее сотрудничество городов-побратимов в экономической, социальной и культурной сферах. Пригласил Доминика Краузе в ближайшее время посетить Киев", – отметил мэр Киева.