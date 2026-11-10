Отдал жизнь за Украину: стало известно о гибели военного из Киевской области Богдана Комара. Фото

В Курской области 27 марта 2025 года во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Богдан Комар. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"Сегодня (10 октября. – Ред.) Белоцерковская община будет прощаться с земляком, солдатом Богданом Комаром (1983 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил в роте огневой поддержки одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 27 марта 2025 года при исполнении воинского долга вблизи населенного пункта Олешня Суджанского района Курской области РФ. Считался пропавшим без вести.

Богдан Комар. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/bmrada/27247

Он до конца оставался верен военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

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Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Мотыжин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.