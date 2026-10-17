"В стране война, а вы таким позором занимаетесь": митингующим против Кличко выдавали деньги прямо рядом с акцией. Видео

В Киеве против Кличко митинговали за деньги.

В субботу, 17 октября, в Киеве возле здания Киевской городской государственной администрации на Крещатике состоялся митинг с требованием отставки мэра Виталия Кличко. Стало известно, что за участие в акции людям платили деньги.

Средства им выдавали прямо рядом с местом проведения митинга. Соответствующими кадрами в Facebook поделилась Ирина Царюк.

"В стране война, а вы занимаетесь таким позором", – сказал автор видео, который стал свидетелем передачи денег.

Что известно о митинге

Как пишет Царюк, изначально этот митинг был анонсирован как акция против городских властей и мэра Кличко. Уже позже у участников начали появляться новые требования:

– назначить на должность и.о. мэра депутатку Киевсовета Алину Михайлову;

– назначить на должность начальника военной администрации города лидера "картонного майдана" Дмитрия Козятинского, который ранее поддерживал экс-министра обороны Михаила Федорова

– создать штаб по подготовке Киева к зиме из числа активистов.

Скриншот поста Ирины Царюк в Facebook

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве прошла акция с требованием отставки городского головы Виталия Кличко, которая, по оценке бывшего вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, не собрала ожидаемого количества участников.

В то же время на место проведения митинга пришли и сторонники мэра, которые выступили против его отстранения от должности. Они держали плакаты в поддержку Виталия Кличко и с критикой президента Владимира Зеленского и Офиса президента.