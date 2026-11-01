В Ирпене провели в последний путь 32-летнюю маму двух маленьких дочерей, погибшую после удара армии России. Видео

В Ирпене Киевской области простились с 32-летней Людмилой Швидкой, которая погибла в результате российского обстрела города. После ракетного удара семья потеряла не только близкого человека, но и дом, в котором жили три поколения семьи.

Известно, что трагедия произошла около 6:45 утра 19 октября. Об этом сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин на своей странице в Facebook.

В момент удара семья еще спала. Российская ракета попала в дом, после чего обрушились перекрытия и вспыхнул пожар.

Во время обстрела младшая дочь Людмилы чудом осталась жива. Старшая девочка прибежала на крик отца. Вместе им удалось добраться до балкона, откуда соседи помогли спустить ребенка.

"В наш дом прилетела путинская консервная банка. Она забрала жизнь моей жены", – мужчина рассказал о пережитом ударе.

"Я и мои две дочери были в эпицентре взрыва. Мы находились примерно в пяти метрах от места разрыва. Когда все произошло, я начал громко звать жену, но из соседней комнаты на мой голос вышла только старшая дочь", – сказал мужчина.

Он добавил, что из-за разрушения дома семье пришлось выбираться со второго этажа, который уже начал обрушиваться. Лестничный пролет был завален, поэтому мужчина решил эвакуироваться с дочерью через балкон.

Мужчина все это время звал жену, однако Людмила уже не отвечала. Женщина погибла, а две маленькие девочки остались без мамы.

Кроме потери близкого человека, семья лишилась дома, в котором жили три поколения семьи.

Александр Маркушин призвал всех, у кого есть такая возможность, поддержать отца и его дочерей, переживших страшную трагедию. Городской голова выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Светлая память Людмиле Швидкой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Ирпене Киевской области российская террористическая армия убила 32-летнюю женщину. У нее остались две маленькие дочери в возрасте пяти и семи лет.