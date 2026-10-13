В столице состоялась презентация второго тома издания "Известные женщины Украины. Истории силы во время войны"

8 октября 2026 года в Киеве состоялась торжественная церемония вручения Национальной премии "Известные женщины Украины", в рамках которой состоялось награждение орденом "Женщина – гордость Украины" и была представлена вторая книга международного двуязычного издания (билингва) "Известные женщины Украины. Истории силы во время войны". Книга, изданная на украинском и английском языках, посвящена жизненным историям, профессиональным достижениям, мужеству и стойкости украинских женщин, которые в условиях войны продолжают творить, работать, защищать государство и менять общество.

В столице представили второй... Источник: пресс-служба Развернуть

В столице представили второй... Источник: пресс-служба Развернуть

В столице представили второй... Источник: пресс-служба Развернуть

Мероприятие объединило выдающихся украинок, военнослужащих, матерей и жен погибших защитников Украины, представителей государственных институтов, науки, культуры, медицины, образования, бизнеса и общественного сектора.

Основательницы национального проекта – заслуженная журналистка Украины Марина Кинах и общественная деятельница Татьяна Коляда.

Заслуженная журналистка Укра... Источник: пресс-служба Развернуть

Несмотря на войну, воздушные тревоги и непростые реалии сегодняшнего дня, удалось провести мероприятие, которое стало символом уважения, благодарности и признания украинских женщин, которые своим мужеством, профессионализмом, активной гражданской позицией и неутомимым трудом ежедневно вносят весомый вклад в развитие и будущее независимой Украины.

Партнеры. Источник: пресс-служба

Матери и жены погибших. Источник: пресс-служба

Культура, медицина, психология. Источник: пресс-служба

Ведущим церемонии выступил известный украинский телеведущий и шоумен Андрей Джеджула. Торжественную церемонию своим ярким музыкальным выступлением открыл легендарный народный артист Украины Павел Зибров.

Татьяна Коляда, Павел Зибров, Марина Кинах. Источник: пресс-служба

Особое место во время церемонии заняло награждение матерей и жен погибших украинских героев. Орденом "Женщина – гордость Украины" были награждены Елена Коврик, Виктория Колмыкова, Ольга Коновал, Людмила Свинцицкая, Наталья Тарабалка, Наталья Цебрий и Галина Чопик. Их истории вошли во второй том книги как свидетельство невероятной силы материнской и женской любви, достоинства и несокрушимости. Это женщины, которые пережили самые страшные потери, но продолжают жить, поддерживать других, помогать семьям погибших Защитников и хранить память о своих родных. Во время церемонии прозвучали имена их сыновей и мужей, отдавших жизнь за Украину.

В столице состоялась презент... Источник: пресс-служба Развернуть

Отдельный блок церемонии был посвящен женщинам, внесшим весомый вклад в укрепление обороноспособности Украины, защиту государства и развитие сектора национальной безопасности. Орденом "Женщина – гордость Украины" были награждены Анна Маляр, Оксана Григорьева, Екатерина Каминская, Алена Косинская и Ольга Толуп. Их деятельность является примером мужества, профессионализма, ответственности и преданности Украине. К торжественной церемонии также присоединился полковник Владимир Полтавец.

Военные. Источник: пресс-служба

Орденом "Женщина – гордость Украины" были награждены и другие героини второго тома книги, внесшие весомый вклад в развитие государства и общества. Среди награжденных – Наталья Гаватюк, Ольга Сумская, Вера Ривенко, Яна Балаянц, Светлана Волинец, Татьяна Грабан, Стефания Диденко, Наталья Манойло, Наталья Коровай, Татьяна Рейнольдс, Анжела Кондратюк, Ольга Навроцкая, Неля Куковальская, Светлана Федорова, Светлана Арефния, Юлия Левицкая, Анна Фесенко, Ксения Николаева, Мария Дорожон, Людмила Новицкая, Ирина Стиц и Мария Зазуля. У каждой из этих женщин своя история силы, настойчивости, профессионального становления, общественной ответственности и любви к Украине. Их жизненные пути доказывают, что даже в самые сложные времена украинские женщины продолжают развивать государство, помогать людям, создавать новые возможности и вдохновлять общество.

Посол Национальной премии "И... Источник: пресс-служба Развернуть

Важной частью церемонии стало торжественное представление амбассадорок Национальной премии "Известные женщины Украины". Почетную миссию представлять ценности проекта получили Ярослава Руденко, Ольга Голубовская, Виолетта Дворникова, Наталья Ковалко, Мария Гуцол, Зоряна Гбур, Лилия Олейник, Снежана Ляшко, Инна Ткачук, Татьяна Шестаковская, Валерия Шинкарева и Леся Токмина. Посоллы будут способствовать дальнейшему развитию проекта, популяризации женского лидерства, поддержке новых героинь и представлению достижений украинок на международном уровне.

В столице представили второй... Развернуть

Художественную атмосферу мероприятия создали выступления народного артиста Украины Павла Зиброва, народной артистки Украины Ярославы Руденко, певца-баритона, генерального директора Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого Олега Сербина, певицы Марины Пижовой (Мари Пижо) и заслуженной артистки Украины Ирины Стиц. Во время церемонии также прозвучала поэзия Натальи Вертюх и песня в исполнении Марины Кинах. Исполнителей отметили специальной наградой проекта "Золотой голос страны".

Анна Маляр и Марина Кинах. Источник: пресс-служба

Второй том книги "Известные женщины Украины. Истории силы во время войны" – это международное двуязычное издание (билингва), представленное на украинском и английском языках. Книга призвана сохранить для будущих поколений истории современных украинок, которые в условиях войны демонстрируют мужество, профессионализм, стойкость и преданность своему государству. Международный формат издания позволяет представить мировому сообществу истории украинских женщин, их достижения, испытания и вклад в борьбу за независимость Украины. Это не только издательский проект, но и важная составляющая сохранения национальной памяти и популяризации Украины в мире.

Книга "Известные женщины Украины". Источник: пресс-служба

Книга "Известные женщины Украины". Источник: пресс-служба

Основательницы проекта выражают искреннюю благодарность партнерам, почетным гостям и друзьям проекта, которые поддержали его реализацию и издание второго тома книги: Украинскому союзу промышленников и предпринимателей, Европейской ассоциации женщин Украины, столичному отелю "Киев", в помещении которого состоялось мероприятие, ООО "Grand Cosmetic", Gas Engineering Solutions (GazES), Университету трансформации будущего, ТМ REYNOLDS, ОО FENIX CHARITY, ОО "Крылья женщины", а также Сергею Диденко и Ирине Плюте – за поддержку, неравнодушие и личный вклад в развитие национального проекта. Цветочным партнером церемонии выступила компания "Камелия", которая подарила цветы героиням торжественного вечера.

В столице представили второй... Источник: пресс-служба Развернуть

В столице состоялась презент... Источник: пресс-служба Развернуть

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