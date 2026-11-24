В Софии Киевской открыли скрытую монументальную роспись, которая содержит три сюжета. Фото

Реставрационные работы в Софийском соборе Национального заповедника "София Киевская" помогли обнаружить скрытые картины, складывающиеся в три разных сюжета. Эта монументальная живопись доступна для осмотра впервые за полвека.

Фоторепортажем с презентации, проведенной внутри собора, в понедельник, 23 ноября, поделился "Укринформ". Отмечается, что средства на реставрацию были привлечены благодаря гранту ЮНЕСКО.

Сцена из сюжета "Воскресение Господне". Источник: Укринформ / Андрей Горб

Скрытая живопись на стенах Софийского собора. Источник: Укринформ / Андрей Горб

"Сегодня мы представляем вам работу наших талантливых реставраторов-монументалистов, которые работают в Софии. Это три сюжета – "Жены-мироносицы у Гроба Господня", "Апостолы Петр и Иоанн у Гроба Господня" и "Воскресение Господне", – рассказала генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

Кроме того, посетителям показали раскрытую часть посвятительной надписи эпохи Могилянского возрождения Софии Киевской, в которой упоминается 1011 год как дата основания собора.

Выступление спикеров. Источник: Укринформ / Андрей Горб

Выступление спикеров. Источник: Укринформ / Андрей Горб

Первый заместитель министра культуры Иван Вербицкий подчеркнул, что работа заповедника по восстановлению и реставрации Софийского собора – пример того, как медленными шагами, но системно можно добиться значительных результатов.

"Я хочу поздравить заповедник с завершением, собственно, этого процесса восстановления тех частей росписей Софийского собора, которые раньше были скрыты от нас", – сказал Вербицкий.

Сцена "Жены-мироносицы у Гроба Господня". Источник: Укринформ / Андрей Горб

Реставрационные работы в Соф... Источник: Укринформ / Андрей Горб Развернуть

Результат реставрации. Источник: Укрінформ / Андрей Горб

Арка собора. Источник: Укрінформ / Андрей Горб

Презентация состоялась в столице Украины. Источник: Укрінформ / Андрей Горб

В Софии Киевской открыли скр... Источник: Укрінформ / Андрей Горб Развернуть

В Софии Киевской открыли скр... Источник: Укринформ / Андрей Горб Развернуть

В Софии Киевской открыли скр... Источник: Укринформ / Андрей Горб Развернуть

Макет религиозного сооружения. Источник: Укринформ / Андрей Горб

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 10 июня 2026 года во время российского обстрела взрывная волна разрушила карниз на главной апсиде Софийского собора, исторического памятника национального значения с XI века. Это одно из немногих уцелевших сооружений времен Киевской Руси и объект всемирного наследия ЮНЕСКО.