В Софии Киевской открыли скрытую монументальную роспись, которая содержит три сюжета. Фото
Софийский собор после реставрации.
Источник: Укринформ / Андрей Горб
Реставрационные работы в Софийском соборе Национального заповедника "София Киевская" помогли обнаружить скрытые картины, складывающиеся в три разных сюжета. Эта монументальная живопись доступна для осмотра впервые за полвека.
Фоторепортажем с презентации, проведенной внутри собора, в понедельник, 23 ноября, поделился "Укринформ". Отмечается, что средства на реставрацию были привлечены благодаря гранту ЮНЕСКО.
Сцена из сюжета "Воскресение Господне".
Источник: Укринформ / Андрей Горб
Скрытая живопись на стенах Софийского собора.
Источник: Укринформ / Андрей Горб
"Сегодня мы представляем вам работу наших талантливых реставраторов-монументалистов, которые работают в Софии. Это три сюжета – "Жены-мироносицы у Гроба Господня", "Апостолы Петр и Иоанн у Гроба Господня" и "Воскресение Господне", – рассказала генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.
Кроме того, посетителям показали раскрытую часть посвятительной надписи эпохи Могилянского возрождения Софии Киевской, в которой упоминается 1011 год как дата основания собора.
Выступление спикеров.
Источник: Укринформ / Андрей Горб
Выступление спикеров.
Источник: Укринформ / Андрей Горб
Первый заместитель министра культуры Иван Вербицкий подчеркнул, что работа заповедника по восстановлению и реставрации Софийского собора – пример того, как медленными шагами, но системно можно добиться значительных результатов.
"Я хочу поздравить заповедник с завершением, собственно, этого процесса восстановления тех частей росписей Софийского собора, которые раньше были скрыты от нас", – сказал Вербицкий.
Сцена "Жены-мироносицы у Гроба Господня".
Источник: Укринформ / Андрей Горб
Реставрационные работы в Соф...
Источник: Укринформ / Андрей Горб
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Результат реставрации.
Источник: Укрінформ / Андрей Горб
Арка собора.
Источник: Укрінформ / Андрей Горб
Презентация состоялась в столице Украины.
Источник: Укрінформ / Андрей Горб
В Софии Киевской открыли скр...
Источник: Укрінформ / Андрей Горб
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В Софии Киевской открыли скр...
Источник: Укринформ / Андрей Горб
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В Софии Киевской открыли скр...
Источник: Укринформ / Андрей Горб
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Макет религиозного сооружения.
Источник: Укринформ / Андрей Горб
Как писал OBOZ.UA, в ночь на 10 июня 2026 года во время российского обстрела взрывная волна разрушила карниз на главной апсиде Софийского собора, исторического памятника национального значения с XI века. Это одно из немногих уцелевших сооружений времен Киевской Руси и объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
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