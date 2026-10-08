В Киеве приостановили работу метро и части общественного транспорта: в чём причина

Вечером 8 октября в Киеве временно приостановили движение поездов метро и работу эскалаторов. Причиной стало снижение напряжения от внешних источников питания.

КГГА сообщила, что из-за снижения напряжения в метрополитене временно приостановили движение поездов и работу эскалаторов. В городской администрации отметили, что о возобновлении работы сообщат дополнительно.

Что известно

Очевидцы сообщают, что вечером 8 октября остановились все три линии киевского метро. В то же время в столице местами прекратили движение трамваи и троллейбусы.

Временно приостановлено движение поездов. Источник: КГГА

Ситуация возникла на фоне проблем с электроснабжением. Верховная Рада также осталась без света, о чем сообщили народные депутаты.

КГГА пока не назвала время возобновления работы метро. В сообщении городской администрации говорится, что движение поездов и эскалаторов приостановили именно из-за снижения напряжения от внешних источников питания.

Движение возобновляется

На "синей" и "зеленой" линиях метро постепенно возобновляется движение поездов с увеличенными интервалами. Движение поездов на "красной" линии пока приостановлено.

Также сообщили, что из-за снижения напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение части общественного транспорта Киева.

Для перевозки пассажиров прорабатывается оперативное дублирование Борщаговской линии скоростного трамвая автобусами. О возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта сообщат дополнительно.

Произошло аварийное отключен... Источник: ДТЭК Развернуть

В ДТЭК добавили, что в Киеве из-за атаки врага произошло аварийное отключение электроэнергии. Графики отключений временно не действуют, а энергетики уже работают на местах. В компании отметили, что о любых изменениях будут сообщать в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZ.UA, массовые отключения света по графикам возобновились с 6 октября. Ситуацию объяснили последствиями новых российских ударов по энергетике Украины.