В Киеве представили CHORNOBYL40: международную выставку можно увидеть только до 12 ноября

В Национальном музее "Чернобыль" состоялась официальная презентация CHORNOBYL40 – международного проекта, созданного в Украине на стыке современного искусства, науки и технологий и объединившего 40 художников из 19 стран. В киевской экспозиции представлены 40 художественных работ и концепций: видео, интерактивные инсталляции, произведения с использованием VR и XR, искусственного интеллекта, 3D-технологий и пространственного звука. После завершения киевского показа проект отправится в европейский тур по Берлину, Тулузе и Мадриду.

Официальная презентация CHORNOBYL40. Источник: Антон Ткаченко

Официальная презентация CHORNOBYL40. Источник: Антон Ткаченко

Официальная презентация CHORNOBYL40. Источник: Алексей Самсонов

Официальная презентация CHORNOBYL40. Источник: Антон Ткаченко

Посетить экспозицию стоит и ценителям современного искусства, и всем, кто интересуется темой Чернобыля. Успейте увидеть выставку в Киеве до 12 ноября. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Презентация CHORNOBYL40 стала первым публичным мероприятием музея "Чернобыль" после российского удара, в результате которого здание получило значительные разрушения. Команда музея продолжила работу, а уцелевший новый выставочный зал принял международный проект.

Татьяна Филевская. Источник: Антон Ткаченко

В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры Украины, Постоянного представительства Украины при ЮНЕСКО, Украинского культурного фонда и Бюро программы ЕС "Креативная Европа" в Украине, партнеры проекта из Франции, Германии и Испании, а также художники, ученые, музейные работники и ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС.

Официальная презентация CHORNOBYL40. Источник: Алексей Самсонов

Генеральный директор музея Виталина Мартиновская сказала на презентации: "Мы приняли принципиальное решение – не останавливаться. Благодаря совместным усилиям с куратором Валерием Коршуновым и партнерами выставка стартует именно здесь. Чернобыльская трагедия – это часть мирового наследия и общий опыт человечества. И для нас важно, что музей открывает двери посетителям даже в такое сложное время".

Официальная презентация CHORNOBYL40. Источник: Антон Ткаченко

CHORNOBYL40 задумал и реализует Валерий Коршунов, глава ОО "Европейский институт Чернобыля". Проект вырос из многолетней работы команды с темой Чернобыля через искусство и технологии. Во время двухмесячной международной арт-резиденции более 40 художников из 19 стран работали с историческими источниками, общались с ликвидаторами, учеными, исследователями и музейными работниками. Их работы (каталог художников) обращаются к вопросам ядерной безопасности, экологии, дезинформации, потери дома, памяти и ответственности за решения, последствия которых ощущают следующие поколения.

Официальная презентация CHORNOBYL40. Источник: Алексей Самсонов

"Советский Союз годами пытался скрыть и исказить правду о Чернобыле. Сегодня, спустя 40 лет, Россия уже открыто пытается уничтожить эту память физическими ударами. Наш проект объединил более 50 художников из разных стран, чтобы с помощью новых экспонатов современного искусства дать аудитории со всего мира возможность прикоснуться к глубоким чувственным переживаниям и смыслам и переосмыслить сложный опыт ради будущего", – говорит куратор Валерий Коршунов.

Официальная презентация CHORNOBYL40. Источник: Алексей Самсонов

Татьяна Филевская подчеркнула, что выставка переносит разговор из Киева к международной аудитории, а украинские художники и музейщики продолжают создавать новые работы даже во время восстановления поврежденного учреждения:

"Когда я рассказывала друзьям, что еду на открытие выставки в музей "Чернобыль", мне не верили: "В здание попала баллистическая ракета – какая выставка?" Но, несмотря на попытки врага разрушить наши институции, украинские художники, кураторы и музейные работники продолжают работать, создавать новые произведения и приглашать мир к диалогу. Это свидетельство нашей стойкости, которую не способна сломить ни одна ракета".

Татьяна Филевская. Источник: Алексей Самсонов

Анастасия Образцова обратила внимание на то, как понимание этой истории младшими поколениями и людьми за пределами Украины зависит от способа рассказа о Чернобыле.

"Для Украинского культурного фонда принципиально важно поддерживать инициативы, которые помогают через культуру переосмысливать и проживать сложный опыт. Для старшего поколения Чернобыль – это личная боль и память о близких, а для молодежи разговор о нем часто начинается именно с музейного пространства. От того, как мы расскажем эту историю, зависит то, как ее будут знать новые поколения и насколько глубоко будут понимать Украину в мире. Этот проект – прежде всего о людях: ликвидаторах и специалистах, которые выдержали удар за пределами человеческих возможностей. Крайне ценно, что благодаря таким инициативам мы видим связь между событиями прошлого и сегодняшними решениями, ведь именно так сохраняется память".

Анастасия Образцова. Источник: Алексей Самсонов

Во время выступлений на презентации представители международных и государственных институций отметили особую роль проекта в сфере культурной дипломатии.

Коммуникационная менеджер Бюро программы ЕС "Креативная Европа" в Украине Ольга Лирник отметила, что проект является образцовым примером европейского сотрудничества, где Украина выступает не просто участником, а главным координатором и автором кураторской концепции. Бюро программы ЕС "Креативная Европа" в Украине Ольга Лирник зауважила, что проект является образцовым примером европейского сотрудничества, где Украина выступает не просто участником, а главным координатором и автором кураторской концепции.Послушание. Бюро программы ЕС "Креативна Европа" в Украине Ольга Лирник отметила, что проект является образцовым примером европейского сотрудничества, где Украина выступает не просто участником, а главным координатором и автором кураторской концепции.

Заместитель Постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО Николай Мовчан отметил важность включения уроков Чернобыля в международные реестры памяти и подчеркнул важность распространения этих знаний среди мирового сообщества.

Кураторская команда и партнеры – Юлия Мархель из Let's Do It Ukraine и Наталия Великанова с французской платформы Gate 22 – представили структуру международной арт-резиденции и дальнейший план показа работ за рубежом.

Официальная презентация CHORNOBYL40. Источник: Алексей Самсонов

Особым блоком события стало открытое общение гостей и СМИ с Андреем Мизько – украинским военным вертолетчиком, штурманом вертолета Ми-6 и кавалером ордена "За мужество" III степени. В мае 1986 года он совершал сверхсложные полеты непосредственно над горящим 4-м энергоблоком ЧАЭС, сбрасывая свинец для локализации радиоактивного выброса. Во время беседы Андрей Мизько поделился воспоминаниями о первых днях катастрофы и подчеркнул важность передачи молодым людям правдивого опыта, а также отметил, что после оккупации ЧАЭС российскими войсками в 2022 году и современных ядерных угроз мир заново осознал подвиг украинских ликвидаторов и ценность технологического контроля.

Официальная презентация CHORNOBYL40. Источник: Алексей Самсонов

Проект реализует ОО "Европейский институт Чернобыля" при поддержке Украинского культурного фонда и программы Европейского Союза "Креативная Европа", в сотрудничестве с Национальным музеем "Чернобыль" и международными партнерами из Франции, Германии и Испании.

Медиапартнеры: Общественное вещание, Громадське радио, Live Media HUB, Speka, Вечерний Киев, Oboz.ua, Фокус, Деловая Столица, Ua.news, TrueUA.

Успейте увидеть выставку в Киеве до 12 ноября включительно!

Национальный музей "Чернобыль": г. Киев, переулок Хорива, 1. Ежедневно с 11:00 до 19:00.

Вход бесплатный по предварительной регистрации на конкретное время.

Больше информации ищите на сайте проекта chornobyl.eu/chornobyl40 и в соцсетях Facebook и Instagram.