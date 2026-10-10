В Киеве усилят охрану порядка и увеличат количество патрулей: что происходит

Пункт несокрушимости в КиевеВ связи с отключениями света в Киеве в темное время суток будет усилена охрана общественного порядка. Количество патрулей правоохранителей – полицейских и нацгвардейцев – увеличится.

Об этом объявил министр внутренних дел Иван Выгивский. На своей странице в Facebook он сообщил, что 9 октября под председательством президента состоялось селекторное совещание. Его созвали из-за сложной ситуации в столице с отключениями электроэнергии и перебоями в работе коммунальной инфраструктуры.

"Усиливаем охрану общественного порядка – в темное время суток увеличиваем на улицах количество патрулей Национальной полиции и Национальной гвардии", – написал глава МВД.

Кроме того, министр поручил ГСЧС безотлагательно организовать в столице пункты оказания помощи гражданам.

Первые Пункты несокрушимости были развернуты на правом берегу Киева: в Оболонском, Голосеевском и Подольском районах.

"В случае необходимости мы увеличим количество таких пунктов как в столице, так и в других регионах. В установленных ГСЧС палатках граждане могут подзарядить гаджеты и получить доступ к Wi-Fi", – сообщил Выгивский.

Первые палатки в Киеве, появ... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

Первые палатки в Киеве, появ... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

Спасатели развернули Пункты несокрушимости. Источник: пресс-служба ГСЧС

Первые палатки в Киеве, появ... Источник: пресс-служба ГСЧС Развернуть

Отдельно он доложил премьер-министру о помощи подразделений, подчиненных МИД, в защите объектов критической инфраструктуры, в частности мостов.

"Прилагаем максимум усилий, чтобы планы россиян парализовать столицу остались безуспешными", – подытожил глава МВД.

Пункт несокрушимости в Киеве. Источник: пресс-служба ГСЧС

Пункт несокрушимости в Киеве. Источник: пресс-служба ГСЧС

Пункт несокрушимости в Киеве. Источник: пресс-служба ГСЧС

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