В Киеве горела киностудия Довженко: что известно о причинах и последствиях. Видео

В среду, 30 сентября, в Киеве произошел пожар на территории киностудии имени Александра Довженко, расположенной в Шевченковском районе столицы. Причиной инцидента стали отключения света и перепады напряжения, вызванные атаками РФ.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Подробности инцидента раскрыли на официальной странице киностудии в Facebook.

Подробности инцидента

В КГГА сообщили, что на территории киностудии им. Довженко возник пожар, отметив, что, по предварительной информации, в одном из павильонов горят аккумуляторы.

На место происшествия выехали подразделения спасательных служб.

Скриншот повідомлення КМДА у Telegram

Впоследствии на странице киностудии сообщили, что задымление произошло в непроизводственном помещении. К счастью, обошлось без пострадавших. Повреждений имущества и материального ущерба не зафиксировано.

"Инцидент произошел на фоне сложной энергетической ситуации в столице, вызванной вражескими атаками, вынужденными отключениями электроэнергии и перепадами напряжения", – говорится в сообщении.

В киностудии поблагодарили подразделения ГСЧС и ДТЭК за оперативность и профессиональную работу, а также всех неравнодушных, кто откликнулся и присоединился к оказанию помощи.

Кіностудія імені Довженка на карті Источник: Скриншот Google Maps

Как сообщал OBOZ.UA, во время обстрела в ночь на 15 июня Россия нанесла удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко. Вследствие обстрела возник пожар – огонь уничтожил крупнейшую и старейшую коллекцию костюмов Украины.