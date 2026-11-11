"Здесь находятся 97 детей": Кличко проверил готовность к зиме одного из столичных детских домов. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко проверил готовность к зиме и возможным кризисным ситуациям одного из городских центров, где находятся дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Об этом глава столицы сообщил в Telegram.

"Сейчас здесь находятся 97 детей – от рождения до 8 лет. Это дети, от которых родители отказались в роддомах, которых изъяли из опасной среды или которые потеряли родителей", – отметил Кличко.

Кличко проверил готовность к... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

Кличко проверил готовность к... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

Он добавил, что для части детей уже начался путь в новую семью. 8 ребят готовят к усыновлению.

"Что касается подготовки учреждения к зиме. К резервному питанию подключены газовая и твердотопливная котельные, которые обеспечивают отопление корпусов. У центра есть собственная скважина. Он обеспечен 6 генераторами разной мощности, которые позволяют поддерживать его работу во время перебоев с электроснабжением", – отметил Кличко.

Кличко проверил готовность к... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

Кличко проверил готовность к... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

Мэр Киева отметил, что для безопасности детей и работников на территории учреждения оборудовали 3 простейших мобильных укрытия и одно подземное.

"Для столичных властей важно, чтобы дети, которые из-за сложных жизненных обстоятельств временно находятся под опекой города, имели надлежащий уход, тепло, питание и безопасные условия проживания", – написал глава столицы.

Кличко проверил готовность к... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

Кличко проверил готовность к... Развернуть