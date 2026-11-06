"Цинично не утверждали План устойчивости": Кличко резко ответил на идею "кабинетов-коридоров" для помощи Киеву

Разговоры о создании "коридоров" для помощи Киеву во время энергетического кризиса звучат цинично из уст людей, которые долгое время блокировали утверждение Плана устойчивости столицы.

Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Виталий Кличко. По его словам, городские власти делают все для жизнеобеспечения столицы и прорабатывают различные варианты развития событий, поскольку враг усиливает атаки на энергетику и теплогенерацию, на системы водоснабжения.

"Кто-то сегодня говорит о каких-то "кабинетах-коридорах" для помощи Киеву. Это после того, как почти полгода цинично не утверждали План устойчивости столицы! И рассказывали разные "легенды", – заявил Кличко в опубликованном видео.

Он отметил, что в столице с весны работает энергетический штаб по жизнеобеспечению города.

"К нему столица привлекла экспертов, энергетиков, практиков, ученых. Штаб разработал возможные меры для разных сценариев ситуации", – сказал мэр, подчеркнув, что "не обо всем можем публично говорить"."}

Он также заметил, что эксперты единодушно подтверждают: "при такой интенсивности атак врага без защиты ключевых объектов системами ПВО восстановление, стабильная работа и вообще существование этих объектов под большим вопросом".

"Потому что когда прилетает сразу несколько ракет или дронов, никакие защитные сооружения с этим не справятся", – отметил мэр.