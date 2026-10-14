Россия массировано атаковала энергетику Киева: есть жертва, начались аварийные отключения

Утром 14 октября российские войска нанесли ракетные удары по Киеву. Под обстрел попали объекты энергетики.

После серии взрывов в левобережной части столицы пропало электричество, перебои со светом фиксируются и на правом берегу, известно о пострадавшем. Об атаке рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Враг атаковал столицу баллистикой

Утром 14 октября российские войска нанесли ракетные удары по Киеву и Киевской области.

"Враг нанес удар по нескольким энергетическим объектам столицы", – сообщил утром мэр Киева Виталий Кличко.

По сообщениям мониторинговых каналов, под ударом оказались объекты энергетики: ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции.

Впоследствии об этом же написал и мэр города.

"Энергообъекты Киева и области подверглись массированному ракетному удару. В столице перебои с электричеством. Баллистическая угроза продолжается", – заявил он в 07:15.

В 06:30 мэр сообщил, что в результате атаки в Дарницком районе Киева есть пострадавший. Мужчину госпитализировали.

В 06:47 Кличко написал, что, по предварительным данным, в Голосеевском районе столицы погиб человек. В это время баллистическая атака противника еще продолжалась.

Киев частично обесточен

После серии взрывов на левом берегу Киева пропало электричество.

Перебои с электроэнергией, по данным местных пабликов, наблюдаются и на правом берегу.

В Telegram-каналах тем временем появилось видео, на котором запечатлен момент отключения электричества: освещенная улица в мгновение ока погружается в темноту.

По состоянию на 07:23 в ДТЭК сообщили об аварийных отключениях электроэнергии из-за российской атаки.

Они введены в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского района столицы.

"Стабилизационные графики в этих районах временно не действуют. Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение во всех домах", – добавили в компании.

В горое остановилось движение части общественного транспорта

Около 6 часов утра официальный канал Киевской кольцевой электрички от "Укрзалізниці" сообщил, что из-за повышенной воздушной угрозы для столицы движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях временно приостановлено.

"Просим проявлять осторожность во время остановок по соображениям безопасности. Находитесь на расстоянии 200 м от железнодорожной инфраструктуры или в укрытиях. Движение по кольцу возобновим после устранения угрозы с воздуха", – говорилось в сообщении.

В КГГА тем временем сообщили, что в связи с ночной атакой на Киев временно приостановлено движение электротранспорта в Дарницком и Печерском районах.

В Дарницком районе организовано движение автобусов по маршруту № 8-Т, в Печерском – по маршруту № 38-ТР.

"За актуальными изменениями в движении следите в Telegram-канале "Изменения в движении | Киевпастранс", – добавили в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером Россия также нанесла ракетный удар по Киеву. В Деснянском районе ракета попала в многоэтажный дом. По меньшей мере двое человек погибли, более 20 получили ранения.