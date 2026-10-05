"Во время тревог в Киеве не следует находиться у окон": "Флеш" предупредил жителей столицы

Советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флеш" Бескрестнов призвал жителей Киева во время воздушных тревог не находиться у окон. Он также рассказал об установке в столице автоматических турелей для борьбы с реактивными "Шахедами".

Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что в Киеве уже установлено 12 автоматических турелей. По его словам, такие установки будут устанавливаться и в дальнейшем.

В Киеве уже установлено 12 а... Развернуть

"Турели — это инновационное украинское решение, которое сбивает "Шахеды" с помощью пулеметов под управлением искусственного интеллекта", — отметил Бескрестнов.

Он обратил внимание жителей столицы на необходимость соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог. В частности, не следует находиться у окон.

Во время работы пулеметных установок в воздухе могут оставаться пули, не попавшие в цель. После этого они падают на землю. Именно поэтому пребывание у окон во время работы таких систем может представлять опасность.

"Обращаю ваше внимание, что во время тревог в целях вашей безопасности не следует находиться у окон", — подчеркнул Бескрестнов.

Mesh-ретрансляторы

Отдельно "Флеш" высказал предположение, что в Киеве могут быть расположены mesh-ретрансляторы, которые корректируют удары "Шахедов" по городу.

По словам Бескрестнова, такие устройства имеют очень компактные размеры. Он рассказал, что получил много вопросов о том, какими могут быть mesh-ретрансляторы для "Шахедов".

"Флеш" продемонстрировал два mesh-модема. Источник: Скриншот

Бескрестнов продемонстрировал на видео два mesh-модема — мощностью в несколько ватт и в несколько десятков ватт. По его словам, они очень маленькие по размеру, поэтому их можно установить в частном доме, автомобиле или даже в чемодане.

Компактному ретранслятору достаточно питания и подключения к интернету, после чего он может обеспечивать канал связи с дронами.

"Всё, что нужно врагу, — это подключить сюда интернет и питание, и это будет работать", — пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, ранним утром 2 октября россияне вновь нанесли удары по Киеву. В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажное здание, есть погибший и пострадавшие. Также враг вновь нанес удар по Южному мосту.