Парты для каждого ученика и зоны отдыха: Кличко показал отремонтированное укрытие в одной из школ Киева

Мэр Киева Виталий Кличко проверил капитально отремонтированное укрытие в одной из школ в Соломенском районе столицы. Раньше в этом убежище не было условий для учебного процесса. Здесь можно было только переждать воздушную тревогу.

Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram.

Кличко показал отремонтирова... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

Кличко показал отремонтирова... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

"Ремонт укрытия площадью 600 м² завершили до начала учебного года, создав в нем учебное пространство. Теперь все 353 ученика учебного заведения могут учиться очно", – отметил Кличко.

Он добавил, что укрытие рассчитано на 600 человек. Здесь оборудовали 13 зон. Обеспечили достаточное количество парт. Есть зоны отдыха с мягкими пуфами, места для хранения верхней одежды.

"На ремонт укрытия из городского бюджета выделили 8 млн грн. Также осмотрел отремонтированные в школе за счет города столовую и спортзал", – сообщил мэр Киева.

Кличко показал отремонтирова... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

Кличко показал отремонтирова... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

Кличко отметил, что за последние 2 года в столице отремонтировали укрытия в 76 учебных заведениях. В 33-х работы продолжаются. Построили 9 новых сооружений двойного назначения (4781 место) для учебных заведений. В этом году планируют завершить строительство еще 4 объектов (1774 места).

Кличко показал отремонтирова... Развернуть

Кличко показал отремонтирова... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

"Враг постоянно обстреливает Киев. В частности, и учебные заведения. Поэтому для столицы по-прежнему актуальна безопасность наших детей и педагогов во время учебного процесса. Делаем все возможное, чтобы дети могли учиться очно там, где это позволяют условия безопасности", – отметил мэр столицы.

По словам Кличко, сейчас 55% учеников в Киеве учатся очно, еще 26,5% – в смешанном формате, 10,2% – дистанционно, 8,3% – по индивидуальной форме обучения.

Кличко показал отремонтирова... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть