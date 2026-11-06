На фронт отправились еще почти 2700 дронов: Кличко передал защитникам новую партию помощи от киевской общины
Кличко передал на фронт нову...
Источник: t.me/vitaliy_klitschko
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Мэр Киева Виталий Кличко передал украинским военным на фронт от общины столицы еще почти 2700 БПЛА разных типов. Новая партия помощи отправилась к бойцам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады.
Об этом Кличко рассказал в Telegram.
Кличко передал на фронт нову...
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По его словам, защитники получат 2200 FPV-дронов разных типов, 450 разведывательных дронов Mavic 3 Pro и Matrice 4, 28 самолетов-камикадзе, 10 БПЛА самолетного типа, 2 комплекса ударных бомберов.
"Также отправили 12 единиц НРК (наземного роботизированного комплекса)", – добавил мэр Киева.
Новую партию помощи получат...
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Всего с начала этого года от столичной общины военным разных бригад передали уже более 65 000 беспилотников разных типов.
"Напомню, вчера Киевсовет выделил из городского бюджета еще 1 млрд грн на поддержку Сил безопасности и обороны Украины. Всего в этом году направляем на поддержку защитников уже 6 млрд грн. Столица и впредь будет помогать нашим бойцам!", – подчеркнул Кличко.
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