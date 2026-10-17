Блог | Митинг "Долой Кличко" полностью провалился!

Киевляне – я вас ОБОЖАЮ!!

Несмотря на двухнедельную истерию ботоферм и помойных TГ-каналов, телемарафонов и "позитивных" блогеров в соцсетях, митинг "Долой Кличко" сегодня полностью провалился!

Митинг возле КГГА. Источник: Facebook Павла Розенко

100–150 человек (остальные – журналисты и сотрудники правоохранительных органов) не будут нам рассказывать, как нужно "немедленно сместить" избранного нами мэра.

Будут выборы, без вас, "залетных" гастролеров, мы разберемся, кто будет у нас мэром!