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Митинг "Долой Кличко" полностью провалился!
Митинг у КГГА.
Источник: Facebook Павла Розенко
Киевляне – я вас ОБОЖАЮ!!
Несмотря на двухнедельную истерию ботоферм и помойных TГ-каналов, телемарафонов и "позитивных" блогеров в соцсетях, митинг "Долой Кличко" сегодня полностью провалился!
Митинг возле КГГА.
Источник: Facebook Павла Розенко
100–150 человек (остальные – журналисты и сотрудники правоохранительных органов) не будут нам рассказывать, как нужно "немедленно сместить" избранного нами мэра.
Будут выборы, без вас, "залетных" гастролеров, мы разберемся, кто будет у нас мэром!
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