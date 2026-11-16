Махинации во время теоретического экзамена: в столичном сервисном центре МВД разоблачили двух мужчин со скрытыми средствами связи. Фото

На днях в одном из сервисных центров МВД города Киева двое кандидатов в водители пытались схитрить. Они планировали сдать теоретический экзамен с помощью скрытых технических средств связи.

Об этом сообщили в МВД. Как выяснилось, оба посетителя были оснащены микрофонами для передачи звука. Чтобы сообщники на другом конце связи могли услышать экзаменационные билеты и сообщить правильные ответы, кандидаты пытались незаметно и тихо проговаривать вопросы.

Первым внимание администратора экзаменационного класса привлек один из посетителей, который постоянно что-то бормотал во время тестирования. Специалист сервисного центра сделал кандидату несколько замечаний, после чего был обнаружен скрытый микрофон. На место происшествия сразу вызвали правоохранителей.

Уже во время прибытия полиции в том же классе за аналогичным поведением – тихим произнесением вопросов – полицейские непосредственно выявили и второго нарушителя с похожим шпионским оборудованием.

Как следствие:

– Сдачу теоретического экзамена для обоих нарушителей немедленно прекратили.

– Результаты тестирования – аннулированы.

– На место происшествия вызвали правоохранителей, а всю информацию об инциденте передали в Национальную полицию Украины для правовой оценки.

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что все экзаменационные классы оборудованы современными системами перекрестной видеофиксации с идентификацией личности, что полностью исключает "слепые зоны".

Во время сдачи теоретического экзамена кандидатам в водители категорически запрещено:

– Пользоваться мобильными телефонами, смарт-часами, гарнитурами или любыми другими электронными устройствами.

– Использовать шпаргалки, учебники или любые дополнительные носители информации, взаимодействовать с другими присутствующими в классе или получать подсказки.

В МВД также напомнили, что теоретический экзамен – это прежде всего проверка личных знаний будущего водителя, а не формальное препятствие, которое можно обойти с помощью технических уловок.

"Незнание Правил дорожного движения в реальных условиях на дороге может привести к фатальным последствиям и поставить под угрозу жизнь самого водителя и окружающих", – резюмировали в МВД.

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