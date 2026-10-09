Кличко встретился с министром обороны Эстонии и послом Эстонии в Украине

9 октября киевский мэр Виталий Кличко встретился в мэрии столицы с министром обороны Эстонии Мартином Херемом и Чрезвычайным и Полномочным послом Эстонской Республики в Украине Тииной Интельманн. От имени жителей Киева Кличко поблагодарил Эстонию за поддержку украинцев с первых дней полномасштабной войны

Об этом Виталий Кличко сообщил в своём Telegram-канале.

Виталий Кличко с министром о... Источник: t.me/vitaliy_klitschko Развернуть

Эстонский министр узнал от мэра Киева о том, как в последнее время Россия атакует столичные мосты, соединяющие правый и левый берега города, обстреливает больницы, школы, научные учреждения, жилые дома.

"Отметил, что на сегодняшний день важным вопросом остается защита неба над Киевом и Украиной и что необходимо ускорить поставки ракет для систем ПВО, которых крайне не хватает столице и Украине. Подчеркнул необходимость усиления международными партнерами военной помощи ВСУ. От этого зависит и безопасность Европы, в том числе и стран Балтии", — подчеркнул Кличко.

Во время встречи в мэрии Киева. Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Виталий Кличко также отметил, что украинская столица продолжает подвергаться массированным ударам агрессора по объектам критической инфраструктуры.

"Враг пытается разрушить системы водо-, тепло- и энергоснабжения", — пояснил мэр, указав на основные опасности.

Кличко подчеркнул, что в первые дни полномасштабного вторжения России сплоченность общества стала главным фактором сопротивления Украины и Киева.

Полномочный посол Эстонской... Источник: t.me/vitaliy_klitschko Развернуть

"За несколько месяцев до начала войны городские власти призвали жителей столицы вступать в ряды территориальной обороны для защиты города. И это дало свои результаты — Киев выстоял и выстоит сейчас", — подчеркнул мэр Киева.

От имени городской общины Виталий Кличко поблагодарил Эстонию за поддержку украинцев с первых дней полномасштабной войны. За оказание военной и гуманитарной помощи.