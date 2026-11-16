Кличко посетил защитников на Харьковском направлении и передал помощь от общины Киева

Мэр Киева Виталий Кличко посетил украинских защитников на Харьковском направлении и передал от общины столицы 18 тысяч БПЛА разных типов.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Посетил наших Защитников на Харьковском направлении. Отвез помощь от общины Киева. Всего 18 тысяч БПЛА разных типов и назначения. Командующему Группировкой войск "Центр" Андрею Билецкому передал 15 000 БПЛА для трех подчиненных ему корпусов: Третьего армейского корпуса, 11-го армейского корпуса и 19-го армейского корпуса", рассказал Кличко.

Виталий Кличко и Андрей Билецкий. Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Бригадный генерал Андрей Бил... Источник: t.me/vitaliy_klitschko Развернуть

Также помощь от общины столицы получили:

117-я отдельная бригада ТрО – 1 000 дронов,

430-й отдельный полк беспилотных систем "Контур" – 1000 дронов,

421-й отдельный полк беспилотных систем ДШВ – 1000 БпЛА.

Кличко посетил защитников на... Источник: t.me/vitaliy_klitschko Развернуть

Мэр отметил, что в течение 2026 года Киев передал военным из разных бригад 83 тысячи БПЛА разных типов и другое необходимое оснащение.

"В ноябре Киевсовет предусмотрел в городском бюджете еще 1 млрд грн на поддержку Сил безопасности и обороны Украины. Всего в этом году направляем на поддержку Защитников и Защитниц уже 6 млрд грн. Столица и дальше будет помогать нашим бойцам! Слава Украине и ее Героям!" – подчеркнул Виталий Кличко.