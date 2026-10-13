Кличко посетил водопроводную насосную станцию "Киевводоканала". Фото
Водопроводная насосная станц...
Источник: пресс-служба Виталия Кличко
Развернуть
Мэр Киева Виталий Кличко посетил одну из водопроводных насосных станций "Киевводоканала", где установлены генераторы для питания насосов в случае аварийных ситуаций и отсутствия электроснабжения.
Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram.
"В настоящее время "Киевводоканал" располагает 103 генераторами мощностью от 15 кВт до 1 МВт. Их устанавливали на протяжении лет полномасштабной войны", – отметил Кличко.
Кличко посетил водопроводную...
Источник: пресс-служба Виталия Кличко
Развернуть
Мэр Киева добавил, что предприятие ожидает поступления дополнительных генераторных систем большой мощности для водоснабжения, которые изготавливаются для Киева за рубежом.
Кличко посетил водопроводную...
Источник: пресс-служба Виталия Кличко
Развернуть
Кличко посетил водопроводную...
Источник: пресс-служба Виталия Кличко
Развернуть
"Хочу отметить, что генераторы не могут полностью заменить систему электроснабжения такого крупного предприятия, как "Киевводоканал". Они помогают в аварийных ситуациях в энергосистеме. Но они не могут работать непрерывно. И специалистам нужно время, чтобы в чрезвычайной ситуации переключить систему на резервное питание", – рассказал Кличко.
Он отметил, что система водоотведения города полностью обеспечена источниками резервного питания.
Система водоотведения города...
Источник: пресс-служба Виталия Кличко
Развернуть
"К сожалению, враг усиливает атаки и продолжает разрушать единую энергосистему Украины. Это сказывается и на системе водоснабжения, в частности, в столице. Но мы продолжаем делать все для жизнеобеспечения и функционирования города", – сообщил мэр Киева.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!