Кличко посетил водопроводную насосную станцию "Киевводоканала". Фото

Мэр Киева Виталий Кличко посетил одну из водопроводных насосных станций "Киевводоканала", где установлены генераторы для питания насосов в случае аварийных ситуаций и отсутствия электроснабжения.

Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram.

"В настоящее время "Киевводоканал" располагает 103 генераторами мощностью от 15 кВт до 1 МВт. Их устанавливали на протяжении лет полномасштабной войны", – отметил Кличко.

Кличко посетил водопроводную... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

Мэр Киева добавил, что предприятие ожидает поступления дополнительных генераторных систем большой мощности для водоснабжения, которые изготавливаются для Киева за рубежом.

Кличко посетил водопроводную... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

Кличко посетил водопроводную... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

"Хочу отметить, что генераторы не могут полностью заменить систему электроснабжения такого крупного предприятия, как "Киевводоканал". Они помогают в аварийных ситуациях в энергосистеме. Но они не могут работать непрерывно. И специалистам нужно время, чтобы в чрезвычайной ситуации переключить систему на резервное питание", – рассказал Кличко.

Он отметил, что система водоотведения города полностью обеспечена источниками резервного питания.

Система водоотведения города... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

"К сожалению, враг усиливает атаки и продолжает разрушать единую энергосистему Украины. Это сказывается и на системе водоснабжения, в частности, в столице. Но мы продолжаем делать все для жизнеобеспечения и функционирования города", – сообщил мэр Киева.