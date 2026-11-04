Кличко посетил центр временного размещения киевлян из уязвимых категорий на случай кризиса с теплоснабжением

Мэр Киева Виталий Кличко проверил один из центров, где продолжают обустраивать места для временного перемещения киевлян уязвимых категорий на случай критической ситуации с теплоснабжением.

Об этом глава столицы рассказал в Telegram.

Кличко добавил, что прошлой зимой здесь уже принимали людей, а сейчас – расширяют возможности локации.

"В одном из корпусов обустраивают условия для детей с инвалидностью и их семей. Сейчас подготовили 100 мест для семей. Здесь обеспечат стационарное пребывание, питание и социальное сопровождение. Круглосуточно с детьми и семьями будут работать соцработник, сиделка и медсестра. При необходимости будут привлекать психологов и специалистов по реабилитации", – отметил Кличко.

Кличко посетил центр для вре... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

Кличко посетил центр для вре... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

Мэр рассказал, что еще 100 мест обустроят в отдельном корпусе для пожилых людей и людей с инвалидностью. Для них также предусмотрены питание, социальное сопровождение, психологическая помощь и реабилитационные услуги.

Кличко посетил центр для вре... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

Кличко посетил центр для вре... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

Кличко посетил центр для вре... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

"В центре есть собственная котельная, генераторы разной мощности, необходимые запасы питьевой и технической воды. Это позволит поддерживать тепло и обеспечивать базовые потребности людей даже в случае длительных перебоев с электроснабжением", – отметил Кличко.

Кличко посетил центр для вре... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

Он добавил, что по опыту прошлой зимы в центре разработали алгоритм экстренного реагирования – человека смогут принять незамедлительно, как только поступит соответствующее обращение.

"Корпуса обустраивают при поддержке партнеров. ЮНИСЕФ помогает с ремонтом и меблировкой помещений для детей и их семей. Обустроить корпус для людей старшего возраста и полностью обеспечить питание помогла Союз Самаритян Украины Киевское Объединение при поддержке Мюнхена", – сообщил Кличко.

Кличко посетил центр для вре... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть