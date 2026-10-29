Кличко наградил наградами работников социальной сферы Киева. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко вручил награды от столицы работникам социальной сферы Киева по случаю профессионального праздника, который они будут отмечать 1 ноября.

О событии он сообщил в своем Telegram.

"В городе в социальной сфере работают более 6,5 тыс. человек. Они поддерживают пожилых людей, людей с инвалидностью, семьи с детьми, внутренне перемещенных лиц, ветеранов и их семьи, заботятся о детях, оставшихся без родительской опеки. Сейчас более 80 тыс. киевлян находятся под постоянным социальным сопровождением", – отметил мэр Киева.

Мэр Киева вручил награды раб... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

Кличко отметил, что полномасштабная война значительно увеличила нагрузку на соцслужбы. Один из вызовов, к которому город готовится сегодня, – помощь людям в случае длительных перебоев с теплом и электроэнергией.

Мэр Киева вручил награды раб... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

Мэр Киева вручил награды раб... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

"Прошлой зимой именно соцработники были одним из основных звеньев коммуникации с людьми, нуждавшимися в поддержке. Они помогали организовывать временное перемещение, доставляли гуманитарную помощь. Обеспечивали уход на дому и сопровождали тех, кому было сложно справиться самостоятельно", – рассказал мэр.

Мэр Киева вручил награды раб... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

Кличко добавил, что работа соцработников часто выходит за пределы рабочего дня. Они должны реагировать на потребности человека, искать решения, поддерживать в кризисных ситуациях и одновременно заботиться о собственных семьях, которые также живут в условиях войны.

Мэр Киева вручил отличия раб... Источник: пресс-служба Виталия Кличко Развернуть

"Сегодня помощь нужна многим киевлянам, а специалистов в соцсфере не хватает. Поэтому особенно важно поддерживать людей, которые взяли на себя эту миссию. И создавать условия, чтобы они продолжали работать", – отметил глава столицы.