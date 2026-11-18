ДТЭК запустил в Киеве чат-бот для ОСМД, который поможет быстрее возвращать свет после аварий

ДТЭК совместно с Национальной платформой ОСМД внедряет в Киеве специальный чат-бот для оперативного реагирования на аварии с электроснабжением.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"ДТЭК Киевские электросети совместно с Национальной платформой ОСМД внедряют новый чат-бот для руководства ОСМД, жилищно-строительных кооперативов и управляющих компаний. Заявки из него ОСР будет обрабатывать с наивысшим приоритетом – и свет жителям столицы будут возвращать быстрее", – говорится в нем.

Благодаря чат-боту энергетики будут получать проверенные заявки без дублирования сотен одинаковых обращений от жителей одного дома. После предварительной проверки информация будет поступать непосредственно диспетчерам ДТЭК и получать наивысший приоритет обработки.

Кроме того, новый механизм поможет быстрее определять причину отсутствия света и устанавливать, где именно возникла неисправность: в сетях ДТЭК или внутри дома. Это позволит оперативно привлекать ответственных специалистов и избегать лишних выездов аварийных бригад.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, представителям ОСМД, ЖСК и управляющих компаний необходимо пройти верификацию по специальной ссылке. После этого они получат доступ к закрытой группе Национальной платформы ОСМД, где смогут подавать заявки по поводу проблем с электроснабжением.

В ДТЭК отмечают, что в сложных случаях, когда аварию невозможно устранить за один выезд, специально назначенный специалист компании будет координировать взаимодействие с представителями дома до полного восстановления электроснабжения.