За почти 5 лет войны центральная власть не обеспечила Киеву защиту от дронов и ракет, а сейчас заблокировала средства на восстановление, - эксперт

За 4,5 года полномасштабной войны центральная власть не смогла защитить небо Киева от вражеских шахедов и ракет, а теперь еще и мешает восстанавливать город после обстрелов. Об этом заявил эксперт по социальной и экономической политике Павел Розенко.

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"Сейчас мне рассказывают о том, как Киев готовился к войне и зиме. А почему через 4,5 года у нас свободно над Киевом летают шахеды? И у нас нет ни системы ПВО, которая их уничтожает, ни системы противоракетной обороны? Это Кличко виноват в том, что летают над Киевом шахеды и спокойно продолжают громить нашу инфраструктуру? Киев восстанавливает, шахеды уничтожают. И давайте спросим, ​​почему правительство месяц назад заблокировало все перерасчеты местным бюджетам, в том числе за выполнение работ по защите киевской инфраструктуры", – заявил Павел Розенко.

Он отметил, что центральная власть вместо поддержки местных громад блокирует им средства, но при этом тратят деньги, в частности, на телемарафон.

"Месяц все расчеты стояли, и все предприятия остановили свою деятельность, потому что у них не было средств. Так мы в одной лодке находимся или нет? Будем финансировать телемарафон и 1000 гривен коррупционную на 4 млрд грн? А местному самоуправлению перекрыли все финансирование. Это не только по Киеву, это по всей Украине", – отметил эксперт.

Вместе с тем Розенко сообщил, что, несмотря на блокирование правительством средств столицы, Киев быстро восстанавливают после обстрелов благодаря действиям городских властей, коммунальщиков и энергетиков.

"Недавно были массированные прилеты по киевской инфраструктуре. Да, пропало электричество. У кого-то исчезла вода, но на утро следующего дня и вода восстановилась по всему Киеву, и электричество, и связь. Так давайте поблагодарим энергетиков, коммунальщиков, которые меньше, чем через сутки после таких масштабных обстрелов вернули киевлянам и свет, и воду, и инфраструктуру", – сказал Розенко.

Он подчеркнул, что еще в 2025 году тогдашнему главе Киевской городской военной администрации Тимуру Ткаченко выделили из горбюджета более 235 млн грн на защиту от дронов и ракет, но в результате нет ни защиты, ни денег.

Главные истории дня

Как сообщалось ранее, правительство более чем на месяц приостановило выплаты и проведение платежей местным громадам на общую сумму около 20 млрд грн. Как отметили в "Ассоциации городов Украины", из-за этого громады могут не успеть подготовиться к отопительному сезону, который начинается в середине октября. Однако после огласки и заявлений представителей громад на днях правительство разблокировало платежи.