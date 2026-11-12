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Есть повреждения, возник пожар: в КОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевщину

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
1,9 т.
Есть повреждения, возник пожар: в КОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевщину
В области работали силы ПВО. Источник: МВД

Страна-террорист РФ в ночь на четверг, 12 ноября, продолжила наносить удары по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Ночью враг атаковал Киевскую область баллистическими ракетами и ударными беспилотниками", – говорится в сообщении.

Как отметили в КОВА, в Обуховском районе повреждены и частично разрушены производственные и складские помещения, предприятия. Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

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Отмечается, что в момент атаки на предприятии находились работники. После объявления воздушной тревоги все покинули территорию. К счастью, там обошлось без пострадавших.

Службы продолжают работать на местах, фиксировать последствия вражеской атаки и устанавливать масштабы повреждений.

Что предшествовало

В ночь на четверг, 12 ноября, российские войска устроили очередную ракетную атаку на Киевскую область. Мощные взрывы прогремели, в частности, в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 ноября российские войска снова атаковали Украину. Для ударов противник задействовал ракеты и 123 БпЛА разных типов. Силы ПВО обезвредили 94 цели.

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