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Все 85 автобусов, полученных Киевом из Турции по кредиту ЕИБ, уже курсируют на столичных маршрутах, – Кличко

Глеб ИвановГлеб Иванов
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Все 85 автобусов, полученных Киевом из Турции по кредиту ЕИБ, уже курсируют на столичных маршрутах, – Кличко
Киев получил 85 новых автобусов из Турции в кредит ЕИБ. Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Киев завершил поставку 85 новых низкопольных автобусов, приобретенных в Турции в рамках финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком. Все они уже курсируют на столичных маршрутах.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Встретился с вице-президентом Группы Европейского инвестиционного банка Карлом Негаммером по случаю завершения проекта по поставке Киеву 85 новых современных автобусов. Все они уже курсируют на столичных маршрутах", – написал Кличко в Telegram.

Все 85 автобусов, полученных Киевом из Турции по кредиту ЕИБ, уже курсируют на столичных маршрутах, – Кличко

Виталий Кличко с вице-президентом Группы Европейского инвестиционного банка Карлом Негаммером. Источник: t.me/vitaliy_klitschko

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Транспорт закупили по проекту "Городской общественный транспорт Украины". Кредит ЕИБ составил 18,5 миллиона евро. Автобусы поступали в столицу несколькими партиями – с сентября 2025 года по июнь этого года.

Все 85 автобусов, полученных Киевом из Турции по кредиту ЕИБ, уже курсируют на столичных маршрутах, – Кличко

Киев получил 85 новых автобусов из Турции за счет кредита ЕИБ. Источник: t.me/vitaliy_klitschko

Все 85 автобусов – 12-метровые, низкопольные. Они оборудованы пандусом для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, информационными табло, системой кондиционирования и отопления, камерами видеонаблюдения, системой озвучивания остановок, энергосберегающим LED-освещением и тонированными стеклами. Количество сидячих пассажирских мест – 27, стоячих – 80.

Все 85 автобусов, полученных Киевом из Турции по кредиту ЕИБ, уже курсируют на столичных маршрутах, – Кличко

Виталий Кличко с Карлом Негаммером. Источник: t.me/vitaliy_klitschko

"Эта закупка позволила повысить доступность общественного транспорта столицы и обеспечить пассажирам более комфортные условия перевозки. Поблагодарил ЕИБ за помощь в обновлении подвижного состава КП "Киевпастранс", – написал Кличко.

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