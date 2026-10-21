Все 85 автобусов, полученных Киевом из Турции по кредиту ЕИБ, уже курсируют на столичных маршрутах, – Кличко

Киев завершил поставку 85 новых низкопольных автобусов, приобретенных в Турции в рамках финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком. Все они уже курсируют на столичных маршрутах.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Встретился с вице-президентом Группы Европейского инвестиционного банка Карлом Негаммером по случаю завершения проекта по поставке Киеву 85 новых современных автобусов. Все они уже курсируют на столичных маршрутах", – написал Кличко в Telegram.

Транспорт закупили по проекту "Городской общественный транспорт Украины". Кредит ЕИБ составил 18,5 миллиона евро. Автобусы поступали в столицу несколькими партиями – с сентября 2025 года по июнь этого года.

Все 85 автобусов – 12-метровые, низкопольные. Они оборудованы пандусом для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, информационными табло, системой кондиционирования и отопления, камерами видеонаблюдения, системой озвучивания остановок, энергосберегающим LED-освещением и тонированными стеклами. Количество сидячих пассажирских мест – 27, стоячих – 80.

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"Эта закупка позволила повысить доступность общественного транспорта столицы и обеспечить пассажирам более комфортные условия перевозки. Поблагодарил ЕИБ за помощь в обновлении подвижного состава КП "Киевпастранс", – написал Кличко.

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