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Власть пытается сделать "крайним" за последствия обстрелов Киева Кличко, - Забелина

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
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Власть пытается сделать "крайним" за последствия обстрелов Киева Кличко, - Забелина
Власть пытается сделать "крайним" за последствия обстрелов Киева Кличко, - Забелина. Источник: ГСЧС Киева

Офис Президента стремится сделать виновным в последствиях обстрелов Киева мэра Виталия Кличко. Хотя Киев – это столица Украины, где работают все государственные учреждения. Об этом заявила политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина.

"Мы видели заявление, где президент хочет сделать виновным опять-таки Кличко. Мы это наблюдаем уже не первый год, когда речь идет о том, что Киев недостаточно подготовился к зиме. Еще летом продолжалась эта эпопея с невыполнением плана стойкости, в котором постоянно обвиняли Киев. Несмотря на то, что в Киеве находится огромное количество административных зданий, государственных учреждений и даже Офис президента, Верховная Рада, Банковая хочет сделать единственным ответственным Кличко с городской властью. Я была на днях в госучреждении, и там пропал свет, работа была парализована", – заявила журналистка.

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Она отметила, что сейчас не время искать виновных, ведь за защиту столицы от реактивных шахедов взяли на себя ответственность секретарь СНБО и лично президент.

"Я думаю, что сейчас по Киеву наверняка будут созывать либо заседание правительства, либо СНБО. У нас есть новый секретарь СНБО Клименко, который раньше возглавлял Министерство внутренних дел. Мне рассказывают, что он активно подключается ко всем задачам, которые связаны с обороной Киева. В частности, с ситуацией, которая сложилась с реактивными дронами. И сейчас президент тоже активно участвует во всем, что касается защиты Киева. Поэтому на самом деле не только мэр Киева ответственен за Киев. И сейчас точно не время для того, чтобы перекидывать ответственность, учитывая, что мы все находимся в Киеве, все госинституции", – отметила Забелина.

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